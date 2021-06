Komunisté jsou po třiceti letech přítomnosti ve sněmovně nervózní. Tři roky v objetí s miliardářem Babišem jim sice vynesly nejednu pěknou funkci, ale také rozladěnost voličů, kteří touží po barikádách, nikoli po procházce Čapím hnízdem.

Část funkcionářů KSČM si myslí, že s mužem dohody Vojtěchem Filipem nepřelezou pětiprocentní hranici, a žádají ráznou rozlučku s vládou ANO a ČSSD včetně aktivního hlasování o nedůvěře k ní. Jiní se obávají spojenectví s pravicovou opozicí nebo směšnosti, když podrazí toho, s nímž se dělili téměř celé volební období o chléb.

Proto vedení KSČM požádalo o stanovisko všechny organizace a do dnešního rána nechává aktéry sněmovní politické scény v napětí. Kromě Andreje Babiše. Ten jako byznysmen ví, kudy na to. My vám, vy nám. Komunistická strana sice dávno ztratila svůj protirežimní náboj, zato se naučila obchodovat. Pokud dnes vládu podrží, jistě to nebude zadarmo.