Dalo se tudíž předpokládat, že premiér Andrej Babiš nabídne téměř cokoliv, aby jejich podporu získal. Místo toho odletěl do Srbska a jednáním pověřil ministra zdravotnictví Jana Blatného, který o tom netušil, takže s nikým nemluvil. Zároveň vyšla studie Světové zdravotnické organizace, podle níž nezůstává s příznaky covidu doma 46 procent Čechů.

Základní opatření (3R) nedodržuje až 33 procent obyvatel ČR, téměř polovina lidí považuje epidemii za mediální bublinu a podle 40 procent protiepidemická opatření zbytečně omezují jejich osobní svobodu. To je tragické vysvědčení pro vládu a její přesvědčovací schopnosti.

Jak to, že už dávno neplatí vyšší nemocenská v případě přikázané karantény nebo izolace? Proč se od ledna nepřipravuje strategie návratu dětí do škol? Co dělají Rakušané lépe, že tam v pohodě jezdí vleky a žáci bez potíží využívají antigenní samotestování? Jsou jen disciplinovanější a rozumnější (jak tvrdí Jan Blatný), nebo víc věří svému kancléři, vládě a prezidentovi (jak říká opozice)?

Nelogické chování Andreje Babiše v posledních dnech dává za pravdu šéfce TOP 09 Markétě Pekarové Adamové, že český premiér žije v paralelní realitě, protože tu naši evidentně nechává bokem.