Na miskách vah totiž nebude jen domácí kredit, ale i otázka setrvání České republiky v EU. Okamura s KSČM by totiž nepochybně Babiše tlačili k referendu o vystoupení z Unie. To pominout zkrátka nelze.

Variantou je sňatek z donucení mezi ANO a koalicí Spolu. Její lídr Petr Fiala ji kategoricky zavrhuje, ale pokud volby nevyhraje, stejně rezignuje. Martin Kuba, Alexandr Vondra (oba ODS), ale i Ondřej Kolář z TOP 09 naopak mají za to, že v takovém případě by dohoda s ANO byla správnou, byť bolavou volbou.

Je to zásadové, čitelné, ale také rozumné? Každý zodpovědný politik si musí položit otázku, jaká se nabízí alternativa. A tou je v případě jednoznačné výhry hnutí ANO, kterou předpověděl čerstvý průzkum společnosti STEM, spojenectví s SPD.

Piráti se Starosty jsou neoblomní. Do voleb jdou s jasným vzkazem, že s hnutím ANO nikdy do vlády nepůjdou. I kdyby k Andreji Babišovi byl alternativou rohatý, odmítají se zaplést s někým, kdo je pro ně ztělesněním skutečného pekla na zemi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.