Je to špatně, špatně a špatně. Způsob, jakým se nová vládní koalice chystá obsadit ministerstvo zahraničí a nový post ministra pro Evropské záležitosti, je pro českou diplomacii a naši pozici v Evropě i ve světě zcela nedůstojný.

Mám za sebou několik dní, které jsem strávil s diplomaty na českém zastoupení při Evropské komisi. Byl skvělý pocit potkat se s tolika svojí prací zapálenými lidmi, znalci ve svých oborech. Čechy, jejichž myšlení výrazně překračuje horizont české kotliny a řeky Moravy. Podobný dojem mám z většiny zaměstnanců ministerstva zahraničí, byť pravda na politického nominanta „neumětela“ občas narazíte. Ale opravdu jen výjimečně.

Post ministra zahraničí, případně ministra (vicepremiéra) pro EU býval a v mnoha západních evropských demokraciích dosud je klíčovou pozicí. Dvojkou ve vládě.

Ano, máme tu EU, jejíž jsme součástí. Ale je obrovským nepochopením fungování tohoto složitého organismu pokládat post ministra zahraničí nebo ministra pro EU za nepodstatný a do počtu. V době blížícího se českého předsednictví v Unii, které bude už za pár měsíců realitou, dvojnásobně.

Je pravdou, že po vládě Andreje Babiše přebírá nový kabinet zemi v rozvratu. Morálním, finančním i zdravotním. A že práce na odklizení následků Babiše bude náročná. Ale kabinet Petra Fialy by měl mít přece jen větší ambici, než být metaři a popeláři, kteří budou jen uklízet postbabišovskou spoušť. Mnoho se toho navíc musí odpracovat i v diplomacii a v evropské politice, kde přes snahy exministra Tomáše Petříčka Česko padlo k maďarskému a polskému dnu EU.

Protože ještě stále není ve složení vlády hotovo, je ještě čas zvážit změnu. A nového premiéra Petra Fialu a pětikoalici vyzvat k přehodnocení postoje k obsazení těchto dvou klíčových vládních postů. Případně k tomu, aby byly pod silnou a zkušenou politickou osobností spojeny do postu jednoho – vicepremiéra pro evropské záležitosti a ministra zahraničí. To by bylo něco, co by dávalo smysl a co by Česku a jeho otřesené pozici v EU i ve světě skutečně pomohlo.

Aby Zeman neměl pravdu

V opačném případě Fiala riskuje, že mnoho klíčových věcí, jako například Zelená dohoda EU, dopadne pro Česko zle. A v neposlední řadě hrozí také to, že Miloš Zeman nominace na zmíněné posty zablokuje. Úplně nejhorší pak bude, když prezident ve svém zdůvodnění, byť třeba s odsouzeníhodnými úmysly, bude mít pravdu.