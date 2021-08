Lidé se vrhají na letadla, jako by chtěli raději přežít mráz v deseti tisících metrech než vládu Tálibánu. Bezmoc amerických vojáků. Divocí muži v lehkých autech s lehkými kulomety, kteří porazili nejsilnější armádu světa.

Překotný pád Kábulu působí neuvěřitelně. Jako by přesvědčení o americké moci a vlivu západního stylu života byly jen povídačky. Teď se rozpadly. Maně to připomíná konec Jakešovy vlády. V několika dnech se ukázalo, že to, čeho se lidé báli, je nafouknuté nic. I tento režim však vyjednával a uhrál pro své věrné odchod sice zcela beze cti, zato s plnou prkenicí.

Řekněme, že po zuby ozbrojení afghánští vládní vojáci loajalitu jen hráli a s chutí se vzdávali. To je možné. Jak to, že to ale tajné služby NATO nevěděly? Nebo aspoň netušily? Pokud takto selhaly, může jim ještě někdy někdo věřit?

Řekněme, že postup islamistů Američany totálně zaskočil. V pohotovosti však mají další síly. Vrtulníky, letectvo, drony. Až dosud se věřilo, že jsou smrtelně přesné. Proč nebyly použity, aby zastavily nebo aspoň přibrzdily postup Tálibánu? Vousáči v přestavěných toyotách nemají žádnou protizbraň.

A proč nebyly ambasády a civilisté, kteří spolupracovali se Západem, v klidu a v pořádku evakuováni ještě před odchodem posledních vojáků? Na co se čekalo? Podmínky pro odchod už mohly být jen a jen horší.

Donald Trump žádá rezignaci Joea Bidena. Americká média mluví o strašlivém selhání a druhém Saigonu. Jenže Vietnam nedokázali Američané udržet vojensky. Fiasko v Afghánistánu se jeví jen a jen jako důsledek neuvěřitelně hloupých chyb. Je to vůbec možné?

Anebo Američané své místní spolupracovníky obětovali a s Tálibánem se dohodli? Co když hledíme na předem připravenou komedii? Jen ti k smrti zoufalí lidé na letišti to nevědí…