ZŠ a MŠ Chodovice vyhrála 360 000 korun s Domestosem

Hořicko - Letos se už potřetí naše Chodovická škola a školka přihlásila do soutěže s Domestosem „Vezměte úroveň školních toalet do svých rukou".

Chodovická škola.Foto: DENÍK/Pavla Franzkiová

Domestos i tentokrát přinesl možnost vylepšit prostředí toalet. Díky soutěžním aktivitám a hlasování bylo možné vyhrát finanční prostředky na rekonstrukci toalet či čisticí prostředky na celý rok (ty jsme získali po dva minulé ročníky).

Soutěž probíhala od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016. Šli jsme do ní s velkou motivací vyhrát hlavní cenu a udělali jsme pro to maximum. Napsali jsme článek do místního Zpravodaje, publikovali jsme soutěžní fotografie a postup hlasování na webu školy a facebooku. Do hlasování se zapojili zaměstnanci školy, rodiče i přátelé školy. Sbírali jsme účtenky od produktů Domestos, rozesílali e - maily.

"Záchodkové šílenství" prožívaly doslova celé rodiny. Naše nemalé úsilí se ale vyplatilo. Mateřská školka se umístila na 1. místě a dostala výhru v hodnotě 80 000Kč + 100 000 Kč ve zboží od partnerů projektu– Rako (keramické obklady) a Rawak (sanitární vybavení). Základní škola obsadila druhé místo a získala výhru v hodnotě 80 000Kč + 100 000 Kč ve zboží od již výše zmíněných partnerů.

Děkujeme všem žákům, rodičům a příznivcům, kteří se s námi zapojili do soutěže a hlasovali pro naši školu. Díky vám všem začneme nový školní rok 2017/2018 v novém! Děkujeme! Lucie Nimsová, Markéta Kollárová Příhonská