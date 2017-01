Značky na přání jsou příliš drahé, velká bitva o ně není

Jičínsko – Sumec, Radar, Jaryn, Racek, i takové „espézetky" můžete od loňska zahlédnout na autech, motocyklech i mopedech.

Značka na přání.Foto: Deník

Značky na přání nesmí kvůli identifikaci obsahovat některá písmena, neprojdou přisprostlé názvy, rasistické výrazy, nápis policie ad.

Ministerstvo dopravy umožnilo zájemcům nechat si vyrobit registrační značku na přání, ale řidiče na Jičínsku tato možnost nenadchla. Z celého regionu o ni požádalo jen 19 lidí. Všichni se shodují: je to příliš drahé!

Dvě tabulky na osobní auto stojí dohromady 10 tisíc korun. Značky mohou obsahovat kombinaci písmen latinské abecedy a arabských číslic. „Ke všemu ale musíte připočítat správní poplatky. Pokud to vše absolvujete, může vám někdo vaši značku ukrást, a to je průšvih. „Duplikát nelze zhotovit a vy musíte požádat o novou," upozorňuje referent odboru dopravy v Jičíně Martin Žák.



O novou SPZ lze na Jičínsku žádat v Jičíně, Nové Pace a Hořicích.V Jičíně si loni nechalo vyrobit registrační značku na přání pět majitelů osobních vozů, jeden řidič motocyklu a vlastník přívěsu. V Hořicích to bylo sedm řidičů osobáků a dva motocyklisté.

V Nové Pace mají speciální značku dvě auta a jeden motocykl. „Značka na zakázku je hotova do tří týdnů. Ale v Nové Pace o ni valný zájem není, na zdejší poměry je drahá," je přesvědčen pracovník odboru dopravy Vítězslav Mizera.