Ze sněhových bariér není úniku

Jičín – Od začátku ledna napadlo v Jičíně 70 centimetrů sněhu, je to největší nadílka za dvacet let. Kdybychom měli hodnotit bitvu s bílou peřinou, asi bychom museli přiznat prohru!

Neuklizené ulice, kde není kam zaparkovat bez hrozby, že zapadnete, tíží nejen obyvatele Nového Města. V ulici Přátelství by měly Technické služby začít s odklízením sněhu právě dnes. Lidé se ale obávají, že jde zase jen o sliby a tvrzení, že je to složité a že TS pokračují podle harmonogramu, jim nepomůže.

Místostarosta města Jan Jiřička přiznává, že radnice bude muset přehodnotit plán zimní údržby. „Technika je využita na sto procent stejně jako zaměstnanci. Obdrželi jsme nabídku od firem na odklízení sněhu, ale ředitel Technických služeb Čeněk Strašík uvedl, že TS odklidí sníh vlastními kapacitami. Je ale fakt, že tady jde o bezpečnost a zdraví lidí, a na tom nemůžeme šetřit," shoduje se s námi Jiřička, když upozorňujeme na bariéry v ulicích, z kterých jsou místní zoufalí a kde hrozí nebezpečí úrazu.

„V Jilemnici sníh od prvopočátku odvážejí, jeďte se tam podívat. Uklizeno mají i na Pecce, jen v Jičíně to nejde," zlobí se Karel, profesionální řidič. Josef Dvořák z Technických služeb poukazuje na fakt, že z Jičína už bylo odvezeno 500 vozů se sněhem a že jde o mimořádnou událost, tolik sněhu jako nyní město nepamatuje dvacet let. Naposledy v roce 2010 napadlo 50 centimetrů.



Čeněk Strašík, ředitel Technických služeb nabádá k trpělivosti. „Silnice jsou průjezdné, chodníky jsou schůdné a jak jsem řekl, sníh jsme schopni vlastními silami odklidit." A my se ptáme – kdy?