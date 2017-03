Zdravotnický personál z Ukrajiny se učí česky

Jičín - Uzavření některých oddělení nemocnic v Jičíně ani Novém Bydžově kvůli nedostatku personálu zatím nehrozí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Nedostatek zdravotních sester a lékařů už omezil provoz v některých nemocnicích, například v mladoboleslavské byla kvůli nedostatečnému personálnímu obsazení uzavřena část dětského oddělení. Náchodskou nemocnici trápí nedostatek lékařů. Situace v jičínské nemocnici, která je součástí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, je příznivější. Podle náměstka léčebně preventivní péče MUDr. Libora Etflaiše v jičínské nemocnici zatím nehrozí uzavření žádného oddělení. Vyřešen byl i problém na dětském oddělení, odkud odešla primářka se svou zástupkyní.

„Máme zde hodně mladých neatestovaných lékařů, nicméně situace není taková, abychom kvůli tomu museli uzavírat oddělení," popisuje MUDr. Etflaiš současný stav na dětském oddělení.

Posty se mění i na chirurgii, kde opouští na vlastní žádost primariát MUDr. Miroslav Sirový. Ve funkci ho nahradí od 1. dubna MUDr. Jan Hain, primář z Turnova, který zvítězil ve výběrovém řízení.

„Navíc nám na chirurgii nastoupili dva lékaři, takže ani tady nemáme personální tíseň," tvrdí náměstek Etflaiš.

Zdravotních sester má jičínská nemocnice zatím na pokrytí provozu dostatek, i když sehnat další síly by bylo zřejmě docela problematické. „Sestrám se má podle vyjádření ministra Ludvíka přidávat od července na platech, zatím ale netuším, jak to budeme řešit my, protože když nám peníze neuvolní kraj, na navýšení platů vlastní zdroje nemáme," konstatuje Libor Etflaiš.

„Oblastní nemocnice Jičín, jejíž součástí je i nemocnice v Novém Bydžově, sice hledá několik lékařů a sester, ale uzavření oddělení aktuálně nikde nehrozí a běžný provoz je zajišťován stávajícími zaměstnanci," ujistila nás mluvčí holdingu Veronika Svobodová.

Podle Svobodové se zdravotnický holding snaží řešit nedostatek personálu náborem zdravotníků ze zahraničí. Poohlédl se i na Východě. V jarních měsících by se měla na výkon povolání začít připravovat intenzivním jazykovým kurzem první skupina zaměstnanců z Ukrajiny.

„V pokročilém stádiu příprav je již nástup jednoho lékaře z Ukrajiny do jičínské nemocnice, o obsazení dalších míst probíhají jednání. Holding zároveň zahajuje náborové aktivity i v dalších zemích," prozradila Svobodová.

V jičínském špitále pracuje nyní pouze jedna zahraniční lékařka, a to na interním oddělení, další doktorka z Ukrajiny našla uplatnění v nemocnici v Novém Bydžově.