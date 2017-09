Zdravá lahůdka: Zelí už kvasí v bazénu

Dobrá Voda - V prvním stotunovém bazénu dobrovodské zelárny už kvasí místní specialita. Sklizeň hlávkového bílého a červeného zelí pěstitelé ze Zemědělského družstva Podchlumí Dobrá Voda zahájili v minulém týdnu. Úroda je mimořádná.

Zelí už kvasí v bazénu. Úroda je mimořádná Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Denně tu třiceti pracovníkům projde pod rukama sto tun oblíbené zeleniny, což je přibližně 22 500 hlávek. Jedna váží v průměru 4 až 5 kilogramů. Zelí se musí nejdříve ručně očistit a poté zbavit košťálu. Pak putuje na krouhačku, projede pod automatickou soličkou, kde je na krouhanku aplikována sůl s kmínem.

„Je to naše stará receptura, nic víc do zelí nedáváme,“ poučuje nás o výrobě vedoucí provozu Jiří Očenášek.

Zelí pak cestuje k jednotlivým betonovým bazénům. Tady je pravidelně rozvrstveno, udusáno, zakryto plachtou a zatíženo panely, aby mohlo kvasit a zrát.

Finální produkt je hotový za šest až osm týdnů.

Zelárna má kapacitu zhruba 1 300 tun kysaného zelí, vloni kvůli menší úrodě využil podnik sotva její polovinu, letos bude vytížení stoprocentní.

Vitamínová bomba pak už čeká na poslední proces, a to balení. V bazénu může být ale zakonzervována i rok.

„Kvůli zachování trvanlivosti musíme do balení přidávat konzervant, jinak by se zelí brzo zkazilo,“ upozorňuje nás Očenášek. Takto ošetřené zelí by nám mělo v ledničce vydržet dva měsíce.

Zdejší pěstitelé zpracovávají na lince přibližně deset odrůd zelí, a to bílé i červené. Odpad z výroby pak putuje zpátky na pole, kde funguje je přírodní hnojivo.

Od letošního jara nabízí zelináři novinku – šťávy z kysaného zelí bez konzervantů. Výrobek získal ocenění Potravina Královéhradeckého kraje.

Chutný nápoj nakyslé chuti bez chemických konzervačních látek udělá dobře vašim střevům. Má vysoký obsah vitamínu C a organických látek. Pravidelné pití šťávy z kysaného zelí mění metabolismus buněk a do jisté míry omlazuje pleť a pokožku. Největší přínos v pití zelné šťávy spočívá v tom, že preventivně působí proti vzniku zhoubných onemocnění trávicí soustavy, především onemocnění žaludku, tlustého střeva a jater, velmi příznivě působí na střevní mikroflóru a detoxikuje organismus. Dnes také zahajují v Dobré Vodě prodej krouhanky z dobrovodského zelí, tedy zdejší původní odrůdy, kterou vyšlechtil Jaroslav Pour v roce 1939. Mimo to si tu můžete nakoupit od pěstitelů cibuli, celer, mrkev, brambory česnek i dýně.