Zákon o školkách je nesmyslný

Jičínsko - Do roku 2020 musí obce a města zajistit místa v mateřských školách nejen pro předškoláky, čtyřleté a tříleté, ale i pro dvouleté děti. Tuto povinnost jim nově ukládá zákon.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jan Havelka

Jičín už se na tuto alternativu připravuje a chystá výstavbu „čtyřprsté" haly v areálu Mateřské školy Máj, která by měla dětem poskytnout dalších sto míst. Jičín má v současné době pět mateřských škol s kapacitou 611 dětí.

„Z pohledu demografického vývoje a novely školského zákona by mělo být navýšení kapacity ve školkách přístavbou u Máje dostačující," míní Miroslav Kazda z odboru školství.

Hůř na tom budou zřejmě obce, kde mají školky menší kapacitu a nebo zařízení postrádají tak jako například v Podhradí. Starosta městyse Michal Rambousek se už proto obrátil na jičínskou radnici a požádal o garantování míst pro školkové děti. „Zatím netuším, jak se radnice k této žádosti postaví, jde o politické rozhodnutí," konstatuje Kazda k současné žádosti.

„V případě, že neuspějeme, tak se asi musíme obrátit na kraj," domnívá se Rambousek, který je postaven do role žebráka. Protože pokud po něm budou rodiče požadovat místo ve školce, která v Podhradí není, musí hledat volnou kapacitu v okolí. S Jičínem už chtěl uzavřít smlouvu před lety, ale neuspěl.

POLOVIČATÉ ŘEŠENÍ

Michal Rambousek vnímá nový zákon jako nesmyslný. „Pro obce našeho typu, které nemají školské zařízení a dobrovolně si jejich děti nikdo nepřevezme, je jedinou možností postavit si vlastní školku a školu, což je ekonomický nesmysl. Žádná jiná obec na sebe tuto povinnost dobrovolně nepřevezme, takže nemáme ani s kým veřejnoprávní smlouvu uzavřít. Pro nás přichází v úvahu Jičín, ten si prioritně zajistí své děti a pokud bude mít volná místa, nabere možná další zájemce. V případě nouze se musíme proto obrátit na kraj. Ten pak bude řešit umístění dětí příkazem," hloubá nad novelou Rambousek. Prý laškuje s myšlenkou, že uzavře smlouvu s obcemi na Moravě, které jsou na tom kapacitně dobře. Tím by si obec sice povinnost splnila, ale rodiče by museli své dítko vozit do školky přes půl republiky. I takto se podle Rambouska už někteří z nového nařízení vyvlekli.

V Úbislavicích je mateřská škola léta uzavřená a děti dojíždějí do Nové Paky. Obec má s městem uzavřenu veřejnoprávní smlouvu, takže problém má snad vyřešen.

V Nové Pace jsou funkční dvě mateřské školy s kapacitou 290 míst, z nichž je nyní 31 volných. „Při sledování demografické křivky jsme došli k závěru, že by se počet dětí neměl výrazně navýšit. Když nastane nějaká neočekávaná situace, budeme ji aktuálně řešit," dívá se do budoucna optimisticky Bohuslav Benč, který má pod palcem rezort školství na Novopacku.

Ani Lužanští nemají z nové povinnosti strach. Trn z paty jim totiž částečně vytrhla nově otevřená mateřská škola v Úlibicích. „Odešla sem řada dětí, a tím máme dvanáct volných míst," konstatuje starosta obce Martin Mitlöhner, podle kterého je ovšem nový zákon polovičatý. Staví se pouze na stranu rodičů, na zřizovatele se neohlíží. Mitlöhner se totiž obává, že pokud bude ve školce garantovat místa, která se nakonec neobsadí, bude mít v té chvíli problémy s financováním provozu. Pokud by přeci jenom dětí v Lužanech přibylo, což nepředpokládá, pomoc by hledal v Úlibicích nebo Mlázovicích.