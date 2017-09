Zajímá vás archeologie? Přidejte ruku k dílu

Kopidlno - V Kopidlně zaznamenali archeologové další významný nález. Oprava silnice se tak zdrží. Najdou se pomocné síly?

Ve městě se v létě začalo intenzivně pracovat na plánované revitalizaci Hilmarova náměstí, jehož součástí je oprava hlavní silnice I/32, která protíná střed náměstí.

Archeologický dohled však zaznamenal po nedávných vzácných nálezech ve Vackově ulici další středověkou nálezovou vrstvu a stavební práce tak musely být zastaveny.

Aktuální záchranný archeologický výzkum je na samém začátku. „Jedná se o sídelní středověké objekty související s vesnicí, která tu stála ještě před městem,“ uvádí technik archeologického výzkumu Šimon Lompart.

Pro město je však zdržení stavby nejen dopravní a stavební komplikací. Omezení se dotýká i místních obchodníků. „Veřejnost je rozmrzelá. Také je ohroženo předání stavby ve stanoveném termínu,“ uvádí starostka Hana Masáková.

MÁTE ZÁJEM?

Proto Regionální muzeum a galerie Jičín hledá brigádníky na pomocné práce archeologického výzkumu. Nejen studenti archeologie, ale i široká veřejnost tak má možnost načerpat zajímavé zkušenosti z terénu a nahlédnout pod pokličku badatelské práce.

„Oslovujeme nejen místní občany. Plánovaná doba výzkumu je stanovena na třicet dní. Pokud by se našli další zájemci, kteří by se na práci podíleli, mohlo by to celý proces zrychlit, což je v našem zájmu,“ říká starostka. „Hledáme lidi, kteří mají zájem,“ uvádí Lompart.