Záchranný archeologický výzkum je závod s časem

Kopidlno - Stroje stavební firmy často stojí. Zato tým archeologů a pomocných pracovníků je v plné polní. Co nového se pod povrchem Hilmarova náměstí v Kopidlně podařilo objevit?

Archeologický průzkum. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jiří Kordovaník

Na začátku září převzali v Kopidlně štafetu od silničářů opět archeologové, kteří zde vykonávali archeologický dohled.

Objevila se nálezová vrstva s polozahloubenými částmi obytných domů z přelomu 14. a 15. století. „Je zajímavé sledovat, jakým způsobem se vyvíjely sídlištní podmínky tehdejší vsi,“ říká se zaujetím archeolog jičínského muzea Radek Novák. Nalezené stopy osídlení z období raného středověku posouvají dějiny Kopidlna až do 9. století. „Možná jsme narazili i na původní středověkou radnici, která byla zbořena ve 30. letech 19. století,“ popisuje archeolog.

Vedení města nebylo ze zdržení stavebních prací na hlavní silnici I/32 nadšené. „Chceme pomoci zajistit dostatečný počet lidí, kteří by se mohli podílet na vykopávkách,“ vysvětlila starostka Hana Masáková. Při dostatečném počtu lidí by se záchranný výzkum urychlil.

„Může to být zajímavá zkušenost nejen pro studenty archeologie,“ podotýká technik Šimon Lompart. Čtyři a třicetiletý Václav je jedním z pomocných pracovníků výzkumu, který se o nabídce dozvěděl až v Pardubicích. „Je to pro mě zcela nová pracovní zkušenost. Každý má o práci archeologů nějaké představy, jsem zvědavý, jaká bude praxe,“ říká mladý muž.

Výzkum je v plném proudu, ačkoli smluvní záležitosti mezi investorem stavby ŘSD a archeology jsou v řešení. Další překážkou je příchod podzimního počasí. „Voda z kaluží musí být odčerpána a pak to místo musí ještě vyschnout,“ popisuje Novák náročné podmínky, které by měly být pro výzkumné činnosti splněny. V této části stavby bude záchranný výzkum realizován do konce září, maximálně s lehkým přesahem do října. Pak musí přijít na řadu opět těžké stroje.