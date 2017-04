Zabavit všechny zbraně je nesmysl

Jičínsko - Novela zákona o zbraních Evropské unie není lékem proti terorismu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Sběratelé zbraní, sportovní střelci nebo třeba myslivci teď se strachem čekají, zdali naše republika přijme v platnost novou směrnici Evropské unie týkající se držení zbraní. Pro mnohé by to totiž byl konec s jejich koníčkem. Většinu svých zbraní by museli odevzdat a ty by byly následně úplně zlikvidovány.

Unie se tak snaží bojovat se stále sílícím terorismem. Nesmysl, říká Michal z Jičínska, pro kterého jsou zbraně koníčkem už od malička, kdy s kamarády běhal okolo baráku s klackem a hráli si na vojáky. Na střední škole pak začal chodit do sportovního střeleckého kroužku, následovala vojna, po níž se Michal začal své zálibě věnovat naplno. Dnes vlastní několik střelných zbraní a pět let je držitelem zbrojního průkazu. Podle něj u nás v republice nejsou razantní kroky, které navrhuje unie, nutné a mnohé státy by se od nás mohly učit.

„Máme jeden z nejlepších zákonů ohledně držení zbraní na světě. Změny jaké navrhuje unie jsou úplně nesmyslné. Pokud někdo chce zlepšit bezpečnost v Evropě a v evropské zbraňové legislativě, měl by se přijet podívat právě k nám a seznámit se s naší zbraňovou legislativou a způsobem, jakým zbraně evidujeme," upozorňuje mladý muž a dodává, že by rovněž bylo správné, kdyby si lidé, kteří tyto zákony navrhují, seznámili se statistikou násilných trestných činů v Česku. Legálně drženou zbraní se jich u nás stává minimu, a to i přesto, že je u nás počet legálních držitelů zbraní poměrně vysoký. „Jsme snad dokonce čtvrtí na světe, kde se stává nejmenší počet přepadení, loupeží a vražd legálně drženou zbraní. Vadí mi, že se nás snaží poučovat státy, které jsou úplně na druhé straně tabulky. Ke všemu to nařízení nic neřeší," kroutí hlavou zkušený střelec a připomíná, kde se panika ohledně střelných zbraní vzala.

Vše prý souvisí s teroristickým útokem ve Francii na redakci časopisu Charlie Hebdo, ke kterému došlo před dvěma lety a při němž zemřelo dvanáct lidí. Útok byl údajně spáchán zbraněmi pocházejících ze Slovenska, které podle záznamů byly v souladu se s tamním zákonem znehodnoceny. „Někdo si je měl na Slovensku koupit pravděpodobně v nějakém army shopu jako znehodnocené. Následně je ten někdo měl předělat na funkční a poté s nimi zabíjet ve Francii. Tato informace, jež se na počátku vyšetřování objevila, nebyla potvrzena ale ani vyvrácena. Vznikla tak i fáma, že předělat nefunkční zbraň na opět funkční je něco naprosto jednoduchého, což není pravda. Jsou k tomu potřeba úplně stejné stroje, na kterých se dá vyrobit i zbraň kompletně nová," zdůrazňuje Michal a upozorňuje na lehkou dostupnost zbraní, ke kterým není potřeba žádné povolení a tedy ani zbrojní průkaz. Těmi mnohdy lze napáchat více škod.

Michal vidí jediné řešení v tom, že naše republika, byť pod hrozbou sankcí, vyhlášku unie nepřijme. „Boj s terorismem určitě nejde vyřešit tak, že všechny držitele legálních zbraní označíme za potencionální teroristy. Tlačit nás do ilegality a neustálého zpřísňování zákonů není krok správným směrem. Je potřeba zbraně a jejich držitele více evidovat. Dnes už umíme každou vyrobenou zbraň označit a už od doby, co vyleze z výrobní linky, můžeme znát její celou cestu. Kdo ji měl kdy v ruce, kdo jí kde prodal nebo kde zmizela," konstatuje Michal a dodává, že i návrh naší vlády, vytvořit tak zvané branné spolky, je nesmysl. „Jde v podstatě o to, že kdyby byla přijata novela Evropské unie a u nás byl přijat zákon o branných spolcích, ti co by byli jeho členy, by si zbraně mohli ponechat. Ani s tímto krokem ale nemůžu souhlasit, jelikož pokud budu členem, budu mít i povinnost v případě nutnosti zasáhnout. Nemůžou přeci po někom, kdo má zbraň jen na osobní obranu nebo po někom, kdo sbírá historické zbraně chtít, aby šel do ostrého zásahu. To je blbost," říká Michal.

Evropská unie chce nyní zabavit zbraně všem. Držitelé legálních zbraní se ale zlobí. Způsob jakým bojuje s migrační krizí je jednoduše špatný. „Vždyť se tím nic nevyřeší a hlavně to nepomůže v boji s terorismem. To bychom museli za chvíli zakázat i auta, nože a já nevím co ještě. Takhle to nejde. Střelci jsou silná komunita, která drží při sobě. Budeme psát petice, budeme protestovat a bojovat ze svá práva. Nikdo nás nemůže tímto způsobem omezovat. Pokud chceme mít zbrojní průkaz, musíte mít úplně čistý trestní rejstřík a nesmíte mít záznam ani o žádném přestupku. Jsme pod neuvěřitelným drobnohledem a není tedy jediný důvod nás trestat," zlobí se Michal.