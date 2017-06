Za nedokončené schodiště čeká Miras pokuta

Jičín - Zateplení budovy městského úřadu v Jičíně včetně stavby schodiště se protahuje i prodražuje.

NA ÚŘAD oklikou. Stavba schodiště městského úřadu v Jičíně není stále u konce. Město přistoupilo k sankcím.Foto: Jakub Pokora

Číše trpělivosti přetekla. Jičínští radní firmu Miras, která nedokončila v daném termínu schodiště k městskému úřadu, pokutovali. Na základě smlouvy za každý započatý den prodlení musí uhradit pět tisíc korun.

Problémy s dodavatelem zakázky na zateplení budovy městského úřadu v ulici 17. listopadu včetně stavby nového schodiště provází investici od prvopočátku.

Poté, co město uzavřelo s firmou už devátý dodatek bez finančního postihu, nyní přistoupilo k sankcím. Poslední termín na zhotovení díla je stanoven na 15. srpna, původní byl září 2016. Město má na zateplení objektu dotaci, a aby nebyla ohrožena, musí být stavba hotova nejpozději v srpnu. Starosta Jan Malý už avízoval, že s firmou jsou vedena dalekosáhlá jednání, která jsou složitá, protože firma s městem dostatečně nespolupracuje.

První muž jičínské radnice zároveň přiznává, že chyba není jen na straně dodavatele, ale také na zpracovateli projektu architektu Tomáši Jančiovi. „Firma mohla postupovat lépe, profesionálněji, nicméně narážela i na problémy pokud jde o samotný projekt. To jsou věci, které zapříčinily, že zakázka nebyla do poloviny listopadu dokončena. Pak se přidaly klimatické potíže, za kterých nemohla stavba pokračovat," analyzuje situaci Jan Malý.

Jolana Hostašová za stavební firmu tvrdí, že srpnový termín zakázky splní. S pokutou ale nesouhlasí a pozdržení celého díla přičítá špatnému projektu. Firma se podle ní bude pokutě bránit.

FIRMA SE BRÁNÍ

„Žádné dílčí milníky vázané pokutou ve smlouvě nebyly, dokončení zakázky do 15. srpna se stihnout musí. Všechno je nachystáno tak, abychom to zvládli," tvrdí Hostašová, která zpoždění výstavby schodiště přičítá nedodání podkladů od projektanta. „Nechceme město stáhnout z kůže, ale chceme odvést kvalitní dílo," říká Hostašová.

Architekt Janča ale tvrdí, že o žádné pozdržení dokumentace nešlo. „Netuším, o jaké podklady se jedná, za mě to je nesmysl. Není to pravda Na rozdíl od jiných co slíbíme, to dodáme," vzkazuje.

O projektu



Firma Miras zvítězila v soutěži na dodavatele s cenou 11,5 milionu korun bez DPH. Zakázka zahrnuje zateplení komplexu budov úřadu v ulici 17.listopadu včetně stavby nového schodiště, bezbariérového vstupu a dalších prací. Na opravu získala radnice dotaci 8,5 milionu z ministerstva životního prostředí. Práce byly zahájeny vloni v březnu, skončit měly v září. Město s firmou uzavřelo navíc devět dodatků s posledním posunutím termínu dokončení díla na 15. srpna. Původní cena 11,5 milionů se navýšila o více jak 3 miliony na 14 milionů 545 tisíc korun. Termín dodání díla se posunul téměř o rok, přesně o jedenáct měsíců.