Z Panny na Babu po laně či středověké večery se západem slunce

Český ráj - Pro Lubomíra Martinka končí nejdůležitější životní etapa, přestože Trosky nebyly jeho jediným působištěm, kde pracoval jako kastelán. O víkendu předal po šestnácti letech pomyslný i faktický klíč od dominanty Českého ráje svému synovi Lubomíru Martinkovi mladšímu. Hrad Trosky vstupuje do sezóny s novým kastelánem a ten dosavadní odchází do penze.

Trosky.Foto: Deník

„Pro řadu lidí je funkce kastelána opředena romantickými představami. Realita je ale jiná, obzvláště na Troskách musí být kastelán dobrým psychologem, ale také pokladním, řemeslníkem, uklízečem, manažerem, zkrátka vším. Když nám během sezony projde branou více jak sto tisíc lidí, věřte, že se to na nás projeví. Hrad mi přirostl k srdci, navždy bude tak trochu „můj", ale nyní se těším, že si od provozu odpočinu," svěřil se Martinek.

Podle něj je přechod na „novou" krev vidět už posledních pět deset let. Nastupující generace přichází s novými nápady podpořenými moderními technologiemi, je jinak vychována a má k památkám i jiný vztah a vzdělání. „Umí prostě jiné věci, než jsme uměli my. Nastal čas odejít a předat vedení mladé generaci," dodal dosluhující kastelán. Zatímco za jeho působení se na Troskách při festivalu scházeli trampové, syn tu inicioval benefiční koncert na podporu postižených.

„Na Troskách nejsem nováček. Pracuji tam od roku 2009 a prošel jsem si postupně hodně pozicemi, včetně pokladníka," uvedl Martinek junior s tím, že vysokoškolské studium zaměřil právě na cestovní ruch, přesto jej nikdy během studia nenapadlo, že by mohl v roli kastelána vystřídat právě svého tatínka. Na hradech byl více méně po jeho boku od dětství.

I přestože nový kastelán přináší do sezony novinky v pořádaných akcích, chce zachovat styl vedení hradu. Nechat jej bez průvodcovských služeb, po zaplacení bude lidem přístupný na celý den, pokud někdo chce zůstat. Návštěvníci to vítají a při jejich počtu to ani není možné personálně ustát.

„Ale jednu novinku, i když nepopulární, musím zavést. Zákaz vstupu psů," konstatoval nastupující kastelán. O tomto na hradě diskutují již několik let. „Vyzkoušeli jsme půjčování tašek pro psíky, požadujeme náhubky, i ty jsme oproti záloze zapůjčovali, ale bohužel, neukázněnost majitelů rozhodla za nás. Psi se na hradě pohybovali bez vodítek, náhubky byly hned za pokladnou sundávány, docházelo ke střetům mezi zvířaty, psi skákali na jiné návštěvníky," popsal Martinek junior. Stalo se, že pes vběhl i mezi dravce, které tu v sezoně mají sokolníci. Výjimku ze zákazu budou mít pouze psi vodící. K atrakcím bude jistě patřit první víkend v červenci ukázka provazochodců, kteří se, ač jištěni, vypraví po laně z jedné věže na druhou, což je sto metrů na čtyřicetimetrovou propastí. Přibudou i večerní prohlídky. Pondělní s programem a čtvrteční bez.