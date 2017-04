Z Hradce opět poputuje nadměrný náklad

Královéhradecko, Jičínsko - Ve středu v deset hodin vyjede z Hradec Králové třetí nadměrný náklad a jako v minulém týdnu zamíří do Unipetrolu v Litvínově. Od firmy Hapex vyrazí směrem na Jičín. Soupravu budou kvůli bezpečnému průjezdu opět doprovázet energetici.

Průjezd nadměrného nákladu JičínskemFoto: Josef Hlaváček

Náklad o délce soupravy 28 metrů, šířce 5,5 metrů a celkové výšce 6,5 metrů bude na mnoha místech potřebovat podjet pod elektrickým vedením, a tak zejména na Jičínsku musí obyvatelé počítat s výpadkem elektrické energie. „Uzavřeme obecní úřad, a to od 11 do 15.30 hodin," hlásí starosta nejvíce postižené Ostroměře, kde musí technici skupiny ČEZ provádět montáž a demontáž elektrického vedení nejčastěji.

Ostroměřská základní škola zůstává tentokrát v provozu, výpadek proudu se dotkne jen centra obce, takže školáky žádné volno nečeká.

Naštvaní jsou už od minulého týdne živnostníci, kteří mají své provozovny u komunikace. Utíká jim totiž kšeft a po ČEZu chtějí uplatnit náhradu škody.

Zatím ale netuší, jak a kde konkrétně bude odstávka realizována. Nádrž o celkové hmotnosti 70 tun, délce 14,4 metrů, šířce 5,4 metrů a výšce 5,5 metrů bude muset zřejmě i tentokrát zamířit do Hořic, protože těžkotonážní náklad nesmí po obchvatu města. Omezení dodávky energie čeká i Podhorní Újezd a Konecchlumí. Náklad směřuje z Jičína na Sobotku a Mladou Boleslav, kolem 15 hodiny má souprava přejet do středních a následně do severních Čech. Do cíle má kolos dorazit 8. dubna.