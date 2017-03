Z Hradce do Jičína brzy se zdržením

Jičínsko - Na přelomu května a června zahájí silničáři opravu silnice v Ostroměři, na hlavním tahu mezi Hradcem Králové a Jičínem. Předběžné náklady jsou 75 milionů korun.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Jelínek

Aktivity silničářů s intenzitou slunečných paprsků ožívají. Dnes zahájí firma ALPINE Bau CZ další etapu rekonstrukce příjezdové silnice do Jičína ve směru z Lomnice nad Popelkou. Celková délka opravy je 5,8 kilometru. Dodavatel vyhrál tendr na stavbu s cenou 55,5 milionu korun bez DPH. Investorem je hradecký kraj.

Na přelomu května a června má začít oprava vozovky v Ostroměři (od přejezdu k benzinové pumpě na konec obce). Důvodem je rozpadlý živičný kryt a nerovnosti, kdy budou správci silnic nuceni hrábnout hluboko do konstrukce vozovky. „Zahájeno je stavební řízení. Realizace má začít na přelomu května a června s tím, že pokračovat budeme v příštím roce. Zatím nemáme zhotovitele stavby, ale předpokládané investice jsou 75 milionů s DPH," uvedla Zdeňka Pospíšilová z Ředitelství silnic a dálnic Hradec Králové.

Pospíšilová také zmínila, že projekt počítá se dvěma variantami provozu, kdy je preferuje kyvadlový. V pracovní době tak budou auta řízena regulovčíky, večer a v noci semafory.

Z Hradce do Jičína od května se zdržením

Druhou variantou jsou objízdné trasy, které by měly vyhnat řidiče na trojkové komunikace. Nákladní doprava má směřovat téměř šedesátikilometrovou objížďkou přes Kopidlno a Chlumec nad Cidlinou, osobní doprava by měla vést přes obce Chomutice a Dobrou Vodu. Z toho už mají vrásky na čele starostové vsí, kam má případná objížďka směřovat.

„V Chomuticích vede cesta kolem mateřské školy a školky, v části Obora není vůbec přechod pro chodce. Pokud zde budou auta jezdit, obávám se především o bezpečnost chodců, pak také o stav silnice. Oficiálně ale nic nevíme," říká chomutický starosta Zdeněk Rajm, který bude v případě objízdné trasy preferovat snížení rychlosti v obci na 30 kilometrů.

V obci Dobrá Voda plánují letos výstavbu kanalizace, ta je závislá na přidělení dotace. „Případnou stavbu zahájíme nejdříve v srpnu, a to čistírnou v dolní části, takže by nás objížďka neměla nijak limitovat," uvedla starostka Dobré Vody Jana Němečková. Ale i ona má strach z toho, že průjezd vesnicí by znamenal devastaci už tak zničené vozovky, ze které se odlamují krajnice.

„Nikoho nezajímá stav trojek až do doby, kdy tu chtějí vést objížďky. Pak je o nás teprve zájem," zlobí se Němečková.

Panika propuká i mezi řidiči. „To je hrůza, vůbec si neumím představit, jak budu jezdit do Jičína do práce," postěžovala si kadeřnice Lenka z Hořicka.

„Zatím nemáme žádné konkrétní informace, kdy a zda k omezení provozu dojde," informoval nás Luboš Luštický z hořického odboru dopravy. „Jakou variantu investor vybere ještě netušíme," přidává se starosta Ostroměře Jiří Stýblo. Podle něho oprava silnice rozhodně ochromí život v obci.

„Podnikatelé už naříkají, někteří obchodníci jsou závislí na projíždějících, a tak mají obavy o svoji živnost."