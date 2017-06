Vzpomínka na Vladimíra Cermana

Nová Paka - Pozornějšímu procházejícím po novopackém podloubí pravděpodobně neunikne pamětní deska umístěna na hotelu Centrál, která upozorňuje kolemjdoucí následujícím textem: „V této budově byl 13. 6.1952 komunistickým režimem odsouzen k trestu smrti Vladimír Cerman z Čisté." Pamětní deska evokuje zamyšlení nad tragickým osudem mladého muže z důvodu lidské zloby, krutosti a nenávisti padesátých let minulého století.

Někteří členové packé pobočky Konfederace politických vězňů a další pačtí obečané, mezi kterými nechyběl ani místostarosta Milan Pospíšil, se shromáždili u této pamětní desky aby vzpomněli na pětašedesáté výročí, kdy byl v budově Centrálu státním soudem Vladimír Cerman odsouzen k trestu smrti. Předsedkyně packé KPV Blanka Čílová přivítala přítomné a následně se zmínila o osudu Vladimíra Cermana.

Justiční vražda Vladimíra Cermana vešla do dějin našeho národa na základě zpracování dr. Jiřího Málka z Konfederace politických vězňů a předání dokumentace o dvaadvaceti listech Filozofické fakultě UK v Praze k dalšímu zpracování v rámci cyklu III. protikomunistického odboje pro novodobé dějiny.

V záznamech Ústavu pro studium totalitních režimů se lze dočíst, že počátkem roku 1951 začal sílit tlak vůči selskému stavu, a rodina Cermanova, podobně jako většina zdejších rolníků, se striktně stavěla proti návrhům komunistů, které by vedly k rychlé socializaci obce. Naplno se to projevilo po červencové události z Babic, která byla jakousi předehrou k ještě razantnějšímu postupu proti selskému stavu. V této napjaté době, kdy započala Akce K („kulaci"), se rozhodl Vladimír Cerman k neuváženému činu. Dne 29. prosince 1951 ve 21.30 hodin vystřelil do okna hostince U Trejbalů v obci Čistá, kde právě probíhala místní schůze KSČ.

Jeho úmyslem bylo zastrašit místní funkcionáře KSČ, aby upustili od kolektivizační politiky v obci. Jeho střela zasáhla okenní kličku, jejíž úlomek následně rozbil žárovku v místnosti. Nikdo z přítomných nebyl zraněn. Krajská správa StB Hradec Králové, která převzala vyšetřování případu, kvalifikovala útok na veřejné činitele jako teroristický čin, přičemž hlavním úmyslem střelce bylo podle ní zranit přítomného referenta OV KSČ Šedivého z Nové Paky. Od začátku byl mezi podezřelými pachateli tohoto činu právě Vladimír Cerman.

Místo toho, aby byl řádně vyslechnut a v případě podezření vzat na žádost prokurátora do vyšetřovací vazby, byl na něj nasazen agent StB s krycím jménem „Sedlák", který se vydával za spolupracovníka zahraniční rozvědky. Dne 20. dubna 1952 byl při zinscenovaném odchodu do zahraničí Vladimír Cerman v Karlových Varech StB zadržen a odtud převezen do vyšetřovací vazby na Pankráci. V dalších dnech zadržela StB jeho otce Františka Cermana, bratra Františka Cermana ml. a ještě další osoby.

V novopackém hotelu Centrál byl 13. června 1952 Vladimír Cerman Státním soudem odsouzen pro zločin velezrady a vyzvědačství k trestu smrti a 11. října 1952 v 5 hodin a 21 minut, po zamítnutí odvolání, ve věznici na Pankráci popraven. Na výše vyneseném rozsudku se podíleli i továren Novopacka a Čisté, kteří svým podpisem potvrdili rezoluci vyžadující trest smrti, podobně i jako předseda MNV v Čisté, který nepřihlédl k žádosti občanů Čisté na zmírnění trestu.

Otec Vladimíra Cermana si vyslechl trest dvanácti let odnětí svobody za vyzvědačství a bratr František dostal tři roky nepodmíněně za zatajování trestného činu. Rodinné příslušníky zmíněných osob vystěhovali z jejich statků v rámci „Akce K". Další čistečtí občané, kteří byli s Vladimírem Cermanem zatčeni, prošli krutými výslechy a následně byli odsouzeni k mnohaletým žalářům.

Vladimír Cerman byl již třikrát rehabilitován. Dvakrát – dne 19.února 1969 a 20.října 1971 u Krajského soudu v Hradci Králové, a pak dne 25. října roku 1993 potřetí, s celou rodinou u MSČR v Praze.

Přítomní občané se spolu s panem proboštem Karlem Exnerem rozloučili s pietním setkáním moditbou.

Míla Pour