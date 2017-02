Vysvědčení bude školákům rozdávat vévoda

Jičínsko – Poslední lednový den je pro školáky slavnostní, někteří si poprvé převezmou pololetní vysvědčení.

Albrecht z Valdštejna.Foto: Jan Kejval

Jak jsme zjišťovali, většinou si hodnocení školních výsledků převezmou žáci poslední vyučovací hodinu. Den prázdnin si pak školáci užijí v pátek 3. února. Záleží i na třídních učitelkách, jak předání známkování pojmou.

Například děti z I. A Základní školy Husova v Jičíně zajdou do zdejší knihovny, žáci 2. C zamíří do místního muzea, kde jim vysvědčení vtiskne do ruky vévoda Albrecht z Valdštejna.