Výstava kaktusů na Valdštejnově náměstí

Jičín - Zajímají vás kaktusy a sukulenty? Sami pěstujete a chcete poradit?

Pak přijďte na Valdštejnovo náměstí, kde probíhá od pondělí do soboty výstava kaktusů a sukulentů. Zhlédnout jí můžete ve všední dny od 8:00 do 18:00 hodin, v sobotu do 13:00. Zdejší kaktusáři zde shromáždili 1500 exponátů.