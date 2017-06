Veteranem Českým rájem

Jičínsko - Od pátku do neděle mohou Jičíňáci potkávat naleštěné historické automobily, které se sjely do do Českého ráje na tradiční jízdu Veteranem Českým rájem, kterou organizuje Veteran Car Club Jičín.

V pátek se účastníci vydali na krátkou vyjížďku, v sobotu dopoledne mohla veřejnost skvosty, vyrobené do roku 1945, obdivovat i na Valdštejnově náměstí, pak se rozjely po Českém ráji. Další akcí klubu je jedenáctý ročník Loukotě a řemeny v Jičíně, která se pojede 7. – 9. července a je určena strojům, vyrobeným do roku 1918.

Autor: Iva Kovářová