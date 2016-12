Vánoce se slavily také v psích útulcích

Jičín/Trutnov – O Vánocích mohli lidé udělat radost nejen svým blízkým, ale také opuštěným psům například v jičínském nebo trutnovském útulku.

Seznámit se s chodem útulku, donést nějaký ten dáreček nebo se třeba jen pomazlit se psy měli možnost návštěvníci Městského útulku Jičín v pátek mezi jednou a čtvrtou hodinou při příležitosti dne otevřených dveřích. Ten se konal již podruhé a opět slavil velký úspěch.

„Den otevřených dveří se uskutečnil už loni a vzhledem k tomu, že se nám to osvědčilo, rozhodli jsme se akci letos zopakovat. Je to lepší i z toho důvodu, že když nám sem chodí jednotlivci, musíme psy pořád pouštět a zavírat a neužijí si tolik volnosti jako právě při hromadné akci," vysvětlila vedoucí jičínského útulku Ivana Kašpárková a dodala, že návštěvníci také mají jedinečnou příležitost seznámit se s chodem zařízení.

„V běžném dni lidé nemají tolik času a často se sem ani nedostanou. Řekla bych, že vánoční svátky jsou takovým ideálním časem pro pořádání akcí jako je ta naše," usmívá se vedoucí a dodává, že o Vánocích mají méně psů než třeba na jaře.

Mnoho z nás má přitom asi zažitý fakt, že po Vánocích se útulky plní nechtěnými čtyřnohými dárečky, ale vedoucí jičínského útulku Ivana Kašpárková tuto informaci vyvrací. „Nevím, jak je to jinde, ale u nás to rozhodně neplatí. Naopak bych řekla, že máme mnohem více psů před Vánoci a pak ještě kolem jara, což bych možná vysvětlila i tím, že se lidé teprve nechtěných psích vánočních dárků zbavují. Samostatnou kapitolou jsou pak koťata, kterých rapidně přibývá. Řekla bych, že důvod je jasný. Majitelé své kočky neuhlídají a nechtějí dávat peníze do kastrace nebo injekce, která dokáže zabránit početí. Pak ale nevědí, co si s malými přírůstky počít a často je vyhazují," popisuje nepříjemnou situaci Kašpárková a dodává, že jičínské zařízení není na kočky bohužel zařízeno. I tak jim zaměstnanci dokáží poskytnout azyl, ale je to dost složité.



A jaké dárky návštěvníci letos čtyřnohým chlupáčům donesli? „Je až neskutečné, kolik toho lidé letos přinesli. Opravdu je toho moc. Hlavně donesli i to, co jsme chtěli, což je naprosto úžasné a jsme za to neskutečně vděční. Také nás velmi těší zájem lidí, který je, myslím si, obrovský. Proto bych také ráda všem moc poděkovala. Nesmírně si vážíme veškeré pomoci," neskrývá dojetí vedoucí jičínského útulku.



Ani trutnovský útulek si nemůže stěžovat na nezájem lidí. O vánočních svátcích sem každý spěchá s nějakým dárkem. Jeho zástupci vyzvali veřejnost, aby nosila kvalitní krmivo, deky a hygienické prostředky. „Lidé to velice dobře vnímali. Pro nás je lepší, když někdo donese třeba jeden pytel kvalitních granulí než více podřadného krmiva, které psům nedělá dobře. Nekvalitní granule jim způsobují průjmy a další nemoce, což ve svém důsledku znamená mnohem větší náklady na veterinární péči," vysvětluje důvody požadavků z útulku jeho vedoucí Karolína Benešová.



Zajímavým počinem se letos stal prodej kalendářů, na kterých jsou fotky čtyřnohých miláčků z útulku. „Focení i náklady na výrobu jsme dostali sponzorsky a bylo to moc fajn. Kalendářů byly tři stovky a už jsou skoro všechny prodané. Máme jich v nabídce už jen patnáct," konstatuje Karolína Benešová a dodává, že výtěžek zřejme útulek použije na opravu střechy.



V současné době je v trutnovském psím azylu umístěno šestnáct psů, vejde se jich tam zhruba pětadvacet. „Poslední dobou se nám však opravdu dobře daří umísťovat pejsky do rodin. Měli jsme tu štěňata kříženců jezevčíků, která někdo pohodil do zahrady na Dvoračce. Z pěti doslova zbědovaných mláďat se dvě podařilo zachránit a lidé nám je sem dovezli. Jedno se dostalo do náhradní rodiny na Štědrý den a druhé zrovna včera. Vím, že v obou případech bude pejskům dobře a že jsou v dobrých rukách. To je vždy velká radost, když se něco takového podaří," raduje se vedoucí útulku.



Trutnovské zařízení se těší vstřícné pozornosti města Trutnova, které ho zřizuje. „Cokoliv potřebujeme například z veterinární péče, bez problémů dostaneme," uzavírá Karolína Benešová. Pohotovostní azyl tu mají i opuštěné kočky, pro které si na výzvu jezdí zástupci občanského sdružení Další šance z Malých Svatoňovic.