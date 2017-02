Valdštejnovo sídlo čeká stavbaře, na opravy potřebuje 150 milionů

Jičín – Sto padesát milionů, takovou finanční injekci by potřebovalo podle odhadu Valdštejnovo sídlo k potřebné renovaci.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Jičínská radnice s rekonstrukcí zámku začne letos na jaře, první etapa bude stát více jak 14 milionů korun a město ji uhradí ze svého rozpočtu. Stavební úpravy zámku provede firma Chládek a Tintěra a.s. z Pardubic za 14, 3 milionu bez DPH.

Prvořadě budou modernizovány a upraveny prostory pro informační centrum a sousední nebytové prostory, kde je nyní obchod. V prvém patře se dočkají renovace místnosti po finančním úřadu. Nově bude část sloužit pro univerzitní studium Konzultačního střediska Jičín, část jako zázemí Porotního sálu. Začátek prací se předpokládá v březnu, hotovo má být do jara 2018.



Místostarosta Petr Hamáček připouští, že ideální by bylo v dalších letech s opravou zámku pokračovat. Dalším krokem by měla být stavba bezbariérového výtahu a výměna oken. „Určitě bychom chtěli, aby byl zámek přístupný všem a aby měl i bezbariérový výtah do všech pater," konstatuje Hamáček.

Po rukách řemeslníků volá i střecha, nutné je vyměnit veškeré rozvody. Odhadovaná cena revitalizace zámku je 150 milionů korun, ideální rozvrstvení prací do deseti let. Hamáček ale připomíná, že město nevlastní jen jičínský zámek. Dalšími objekty, které volají po záchraně, jsou Valdštejnská lodžie i jezuitská kolej.

„Je nestandardní, že všechny tyto objekty jsou ve velmi špatném technickém stavu," připouští Hamáček s tím, že město nyní nemá šanci získat na opravy evropské peníze. „Zámek je tak obrovský, že každoročně potřebuje nějaký stavební zásah," připomíná milionové opravy z minulých let tajemník Peter Bareš.