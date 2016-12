V zahradnické škole mají novou kuchyň

Kopidlno – Včera byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná kuchyně Střední zahradnické školy Kopidlno. Stavební práce trvaly zhruba čtyři a půl měsíce. Celou akci financoval Královéhradecký kraj a vyšla přibližně na devět a půl miliónu korun.

Na střední zahradnické škole chodil Ježíšek už včera, kdy byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná kuchyň. Kolaudace proběhla dopoledne a kuchařky už se teď těší, až budou moci v nové kuchyni poprvé uvařit. To by mělo být hned po novém roce.

Podle ředitelky Lenky Noskové, kuchyň byla před opravou ve velmi špatném stavu a už téměř nesplňovala hygienické podmínky. O nápravu přitom Nosková usilovala dlouho. „Když jsem sem před sedmnácti lety nastoupila, bylo zřejmé, že areál školy bude vyžadovat řadu oprav. Podala jsem na odbor školství Okresního úřadu v Jičíně celkem devatenáct investičních záměrů. Tehdy na mě koukali jako na snílka, ale postupně se nám podařilo realizovat všechny, plus i něco navíc. Oprava kuchyně byla tím posledním, co z původních záměrů ještě chybělo. Jsem nesmírně ráda, že dnes si můžeme odškrtnout i tuto akci," neskrývala radost ředitelka školy, která je s výsledkem nadmíru spokojená.

„Myslím si, že konečná podoba předčila naše očekávání. I vedoucí stavebního úřadu v Kopidlně konstatovala, že dlouho, možná vůbec, neviděli takto perfektně dokončenou stavbu. A já bych proto touto cestou chtěla poděkovat všem, kdo se na akci podílel. Máme být na co hrdí," poděkovala Nosková těm, bez kterých by zahradníci novou kuchyň nikdy neměli.



Prostory kuchyně zůstaly téměř stejné, veškeré nosné konstrukce zůstaly zachovány a došlo pouze k drobným dispozičním změnám. „Prostory jsme měnit nemohli, jelikož se nacházíme v historické budově a vše muselo být konzultováno s památkáři. Ti také jezdili na časté kontroly. Samozřejmě došlo k výměně veškeré kuchyňské techniky, která nyní splňuje nejmodernější gastronomické trendy," říká s úsměvem ředitelka.



V kuchyni se samozřejmě nachází oddělené pracoviště na zpracování zeleniny a masa a nechybí ani zázemí pro personál. Kuchařky se podle Lenky Noskové na své nové pracoviště velmi těší a mají z něj radost. „Samozřejmě mají z nových strojů také trochu obavu a zároveň respekt. Budou se toho muset hodně naučit, ale já věřím, že to nebude žádný problém a kuchařky se s tím vypořádají. Jsou moc šikovné a jistě budou vařit tak skvělá jídla, jako tomu bylo doposud," chválí personál Nosková.



Stavební práce začaly v srpnu, celá přestavba trvala tedy zhruba čtyři a půl měsíce. Veškeré finanční náklady byly uhrazeny Královéhradeckým krajem. Investice přibližně na 9,5 miliónu korun.