Kouzlení z perníku s jarním nádechem

Nová Paka - V Nové Pace se konal již šestý ročník celostátní soutěže Kouzlení z perníku a gastronomického dne.

Městské kulturní středisko po roce opět zaplavila vůně perníků. Již pošesté se tu konala celostátní soutěž odborných škol Kouzlení z perníku a gastronomický den.

V malém sále celý den začínající cukráři zdobili perníky a ve velkém sále návštěvníci měli možnost shlédnout ukázky kulinářského a barmanského umění.

Soutěžilo se opět ve třech kategoriích Přihlášeno bylo celkem třináct škol, včetně Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka, která celý den zorganizovala.

V první kategorii s tématem dárková kazeta, porota vybírala již z předem připravených výrobků, které si účastníci přivezli a jenž byly po celý den vystaveny právě v malém sále.

Ve druhé kategorii, jejímž tématem bylo jaro, se mezi sebou utkali už trochu zkušenější žáci, tedy ti, kteří už se nějaké soutěže někdy zúčastnili. Jejich úkol byl během sto dvaceti minut nazdobit předem připravený perníkový základ libovolného tvaru. „Záleželo pouze na soutěžících, co si přivezou. Omezena byla pouze velikost, a to maximálně třicet na třicet centimetrů," vysvětlila zástupkyně ředitele školy Ladislava Kocourková.

Poslední kategorie byla určena pro nováčky. Ti měli na zdobení limit osmdesát minut. „Začátečníci měli navíc určený tvar perníkového základu. Mohli si vybrat mezi čtvercem, obdélníkem, oválem nebo slzou. Rozměr měli daný stejný jako jejich zkušenější kolegové," ujasňuje Kocourková.

Pod rukama cukrářek vznikalo jedno umělecké dílo za druhým a porota tak opět měla velmi nelehký úkol. „Vybrat v každé kategorii ten nejhezčí výrobek je úkol téměř nemožný. Soutěž má ale určitá kritéria a my je musíme všechna pečlivě vyhodnotit. U některého díla stojíme chviličku, u jiného se zdržíme a abychom došli k nějakému závěru, musíme ho rozebrat detail po detailu," seznamuje s nelehkým úkolem porotce Jaroslav Runštuk a dodává, že si nesmírně této akce váží. „Velké poděkování patří škole, která celý tento den přichystala. Je to mravenčí práce, jež zabere spoustu času.

Tato akce má ale pro začínající pekaře, cukráře, kuchaře a další z oboru nesmírný význam. Mohou mezi sebou porovnávat, hodnotit, ale především se od sebe navzájem něco nového naučit," neskrývá vděčnost Runštuk a velmi ho těší i stoupající obliba akce mezi odbornými školami i veřejností.

I návštěvníkům se nad prací účastníků tajil dech. „Výrobky jsou moc krásné, asi bych nic takového nesvedla. Myslím si, že docela hezky maluji, takže by mě to možná bavilo a chtěla bych si to vyzkoušet," řekla nám Kačka, která se do kulturáku přišla podívat se svými spolužáky a prozradila, že ji nejvíce zaujal perníkový košík s bio stravou a velikonoční kuřátko, na kterém zrovna pracovala Katka Relichová z Pardubic. Ta do Paky přijela letos poprvé.

Motiv kuřátka si vybrala z důvodu blížících se velikonoc. Podle jejích vlastích slov pečení ani samotné zdobení není nic složitého. „Není to skoro vůbec těžké, perníkové těsto je vlastně velmi jednoduché. Jednoduše si vyberete motiv a ten pak z těsta vykrojíte. A ani zdobení není nic složitého, i když v úzkých místech je to vlastně hodně těžké," usmívá se mladá cukrářka, podle které by lehčí motiv zvládlo i malé dítě.

VÝSLEDKY

Kategorie A (dovezené výrobky)

1. místo: Denisa Drahotská – Střední škola potravinářská Smiřice

2. místo: Jarmila Kopřivová - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Polička

3. místo: Monika Kaňkovská - Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Vrchlabí

Kategorie B (pokročilí)

1. místo: Denisa Drahotská - - Střední škola potravinářská Smiřice

2. místo: Simona Kubiasová - Střední škola potravinářská Smiřice

3. místo: Vendula Bihariová – Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka

Kategorie C (začátečníci)

1. místo: Veronika Velčovská - Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb Frýdek-Místek

2. místo: Kristýna Kulíšková - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Polička

3. místo: Barbora Matysová - Střední škola potravinářská Smiřice