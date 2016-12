V některých domácnostech už září Betlémské světlo

Stará Paka – Nejmladší, teprve sedmiměsíční přírůstek rodiny Petrovy z Lomnice nad Popelkou příjezd vlaku, který do Staré Paky přivezl z Pardubic Betlémské světlo, zaspal.

Betlémské světlo

Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista – Betlémě – k nám letos dorazí již popětadvacáté. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným dětem. K nám se Betlémské světlo dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou skautů a skautek poprvé putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.

Betlémské světlo k nám tradičně poputuje z Vídně.

Ale mnoho dalších si nenechalo tuto jedinečnou událost ujít, tak jako jeho rodiče, dlouholetý oldskaut Karel Pokorný z Nové Paky, skautské družiny z Lázní Bělohradu, Nové Paky, Jilemnice i Jičína.

„My vezeme světlo do Jičína, v neděli navečer ho předáme na náměstí průvodu, který se vydá se světýlky do Lodžie, 22. prosince ho budeme rozdávat u Husitů, na Štědrý den na faře, na Valdické bráně, v kostele sv. Ignáce při dětské mši," líčí nám cestu světýlka Anna Kovářová.



Z Bělohradu vyráží na staropacké nádraží skauti v krojích každý rok. „Světlo budeme rozdávat lidem 23. prosince na náměstí u bývalé Jednoty, rozdávání je spojené se sbírkou pro Apropo. Předám světlo po babičkách, jinak jej budu uchovávat do pátku v petrolejce. Pak mám ještě tři místa, abych měl takovou pojistku, kdyby někde zhaslo," odhaluje nám strategii uchování zářivého plamene Marek Kyzling Vysmátý.



Přišly i děti ze Staré Paky. Tobiáš Kraus říkal, že netuší, jak světlo u nich doma vydrží až do Vánoc, protože se o něho stará maminka. Stejně je tomu i u Medlíků, kde rodina vyslala jako posla dceru Janu.



Skauti z Jilemnice rozdají Betlémské světlo na náměstí 23. prosince. Pečovat o něho bude Pavel Vitvar, jehož družina se vydává do Staré Paky už dvacet let.