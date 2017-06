V muzeum o indiánech, spiritismu i o historii Paky

Nová Paka - Páteční večer přinesl účastníkům Muzejní noci nevšední zážitky.

Nová Paka - Páteční večer přinesl účastníkům Muzejní noci nevšední zážitky. Nahlédnout směli do zdejší Klenotnice drahých kamenů včetně expozice spiritismu, v Gernatově domě je čekal výklad o staré Nové Pace, pěšky se vydali do Podkarpatského kostelíka a Foto: Deník / Kovářová Iva

Nahlédnout směli do zdejší Klenotnice drahých kamenů včetně expozice spiritismu, v Gernatově domě je čekal výklad o staré Nové Pace, pěšky se vydali do Podkarpatského kostelíka a zabořit své nohy do písku z pouště mohli v Suchardově domě.

Jedinečná byla i přednáška o mizejícím kmeni ekvádorských indiánů, mezi které zavítal Jindřich Böhm, cestovatel, dokumentarista a potapěč. Před Klenotnicí se podávaly domácí sejkory a o skvělý hudební nářez se postarala hořická kapela NuBa.