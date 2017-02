V markvartické roubence bude možná muzeum

Markvartice – Místní i turisté by se mohli dočkat malého vlastního informačního centra. Obec už předloni koupila zdejší roubenku, kterou by zastupitelé nyní rádi zrekonstruovali. Budova by pak následně mohla sloužit veřejnosti.

včera 19:37 SDÍLEJ:

Zasněžené Markvartice.Foto: DENÍK/Pavla Franzkiová

„Jedná se o jednu z nejstarších roubenek v Markvarticích vůbec. Kupovali jsme ji hlavně proto, abychom ji zachránili a aby nemusela být časem zbourána. Vzhledem k tomu, že jde o památku, je před její opravou nutné podniknout několik kroků a my jsme teprve na začátku. Nejprve musíme připravit plán samotných oprav a následného využití objektu, které by mělo být upřesněno během tohoto roku. Chtěli bychom, aby roubenka sloužila jako menší muzeum spojené právě s občasným informačním centrem, které by pravděpodobně fungovalo přes léto," představil plány starosta obce František Šolc.

Autor: Pavla Franzkiová