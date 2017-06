Východní Čechy, Jičínsko - Blíží se úterní půlnoc. Nad Hradcem bouří, orosené půllitry naposled ofoukne cigaretový kouř stoupající k zažloutlému stropu a od jednoho stolu v hradecké hospodě Na Hradě zní z mobilu hlas Květy Fialové: „Když v baru houstne dým…" A všichni ví, že je to naposledy, co si v hospodě můžou zakouřit.

„Je to zvláštní pocit, ale zákon je zákon. Dnes to sbalíme a zítra po hospodě vylepíme další samolepky se zákazem kouření," říká výčepní, který se však nechtěl pouštět do žádných spekulací, zda se ti, kteří za chvíli típnou svoji poslední hospodskou cigaretu, druhý den vrátí. „Necháme tomu čas a uvidíme. Snad se vrátí. Na druhou stranu musím říct, že většina rezervací už delší dobu směřuje do našich nekuřáckých prostor," dodal muž za výčepem. O kousek dál sedí tři muži s doutníkem. „Jsme nekuřáci, ale tohle nám přivezl kamarád. A je to takové symbolické si doutník v hospodě vykouřit právě teď," říkají svorně.

Poslední květnový den už jsou popelníky ze stolů sklizeny. „Uvidíme, co tato změna přinese na konci podzimu, toho se obávám," dodává provozovatel hradeckého Hostince U Dvořáků Pavel Škorvánek s tím, že na druhou stranu se zákaz kouření pozitivně projeví na údržbě.

Přichází léto, čas zahrádek. Ty budou prozatím dočasným venkovním azylem milovníků nikotinového dýmu. Za pár měsíců, až počasí hosty ze zahrádek vyžene, se ukáže, jak tvrdě zákon na hospody dopadne.

V hospodách už dým nehoustne. Přežijí? Některé se mění v kluby

Královéhradecko - Zákaz kouření vyhání kuřáky před hospodu. Lidé žijící v sousedství občerstvoven z toho radost nemají. A majitelé hospod mají o starost víc - utéct bez placení bude snadnější.

Náchodsko

Je podvečer 30. května. Pod klenbovým stropem broumovského baru U Votroka drtivá většina hostů má před sebou půllitr s pivem a v ruce cigaretu. „Do dneška jsem byl připraven, že máme poslední kuřácký den, ale jak to tak vypadá, zatím popelníky likvidovat nebudu," říká provozovatel baru Martin Ságner, poté co zjistil, že bude ještě tři měsíce hájen.

POKUTY VERSUS POKUTY

Pokuty za porušení protikuřáckého zákona se začnou provozovatelům restaurací a dalších prostor, kterých se antitabáková novinka týká, udělovat až za 90 dní. Sankce pro hosty, kteří si zapálí, jsou však aktuální už od včerejška. „Zatím nechám hosty kouřit, když budou chtít. A budu věřit tomu, že to do budoucna mocipáni předělají a v barech, vinárnách a hernách, kde se nepodává jídlo, kouření opět povolí," říká Martin Ságner.

Zákaz kouření zasáhne i historika architektury Petra Staňka. „Co pro mě znamená zákaz kouření v hospodách? Zatím nevím, protože ještě kouřit můžu," potáhl si z bezfiltrovky v poslední legální kuřácký podvečer. Zákaz kouření sice nevnímá jako omezování osobní svobody, ale jako pohrdání dospělým člověkem. „I když se na toho člověka odvolávají, jak jim jde o jeho zdraví a tak dále, tak přesto se domnívám, že pokud si nemyslí, že jsme úplně blbý, tak ať to nechají na nás," říká historik architektury a upřesňuje, že mluví přímo o hospodách a restauracích. „Souhlasím, že se zakázalo kouřit v nemocnicích, na úřadech, ve školách, ale hospoda je určena pro dospělý lidi, a jestli mám být svéprávný, tak ať některý věci nechají rozhodnout mě samotného," má jasno Petr Staněk.

Jičínsko

Osazenstvo oblíbené novopacké hospůdky na Horce nazývané Baráček sleduje televizní zprávy. Pivo, známé tváře, stoupající cigaretový dým. Jindy běžný výjev, tentokrát je něco jinak. „Zatím tady klub dělat nebudeme. Počkáme, jak se to všechno vyvrbí," dělí se s námi o aktuální taktiku majitel restaurace Rudolf Cogan starší. K rozhodnutí uvádí, že i soukromé kluby přece může navštívit policie za účelem kontroly dodržování zákazu.

Na dveřích novopackého baru Levín láká k přečtení nový vzkaz. Kolemjdoucí se zastavují. „Vzhledem k současnému režimu a omezování svobodného podnikání jsme byli nuceni stávající podnik změnit na klub. Toto se v malé míře dotkne hostů, kteří budou muset složit jednorázový členský poplatek třicet korun a zapíší se tak do knihy členů klubu," stojí na žlutém papíře.

Menší cedulka „zvoňte" upozorňuje na nové dveřní kování ve tvaru koule a šipka ukazuje na zvonek. Nezbývá než čerstvou novinku vyzkoušet. Funguje to. Číšník bere z druhé strany za kliku. „Je to kvůli zákazu kouření, majitel mu řekl, ať sundá ze dveří provozní dobu. Nemá sem pouštět policii," říká slečna, která na téma zamčených dveří právě končí debatu s obsluhou.

Trutnovsko

Štamgasti v trutnovské restauraci na Hawaji ještě v úterý večer vůbec neřešili, co bude další den. "Nikdo nás neinformoval, jak se to tady bude s kouřením řešit," prohlašovali. V této pivnici spojené s hernou z nich kouří většina.

Rady si nevěděl ani číšník. „Nevím, co se tady bude zítra dít. Popelníky na stoly nedám, ale instrukce jsem žádné nedostal," řekl Deníku. Pivaři ale tvrdili, že je ven na terasu nebo před vchod nikdo nedostane.

„To si radši koupím basu piva domů. Přece tady nebudu stát před hospodou jako blbec, to sem prostě přestaneme chodit," rozčiloval se jeden ze štamgastů. O pokutách, které může za kouření v hospodě udělit policie, lidé vědí. „Nejlepší by bylo to nějak obejít. Třeba z toho tady udělat klub. Jenže toho by se musel chopit majitel nebo nájemce hospody, a ten to dosud neudělal, takže nevíme," krčí kuřáci svorně rameny.