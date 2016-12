V čem mi pomohla práce průvodčí

Lomnice nad Popelkou - Žáci studijního oboru cestovní ruch ze Střední školy Lomnice nad Popelkou si v praxi zkoušejí to, co budou jednou ve své profesi potřebovat. Čtvrťačka Hana Prokopová několik prodává a štípe lístky v parním vlaku.

Hana Prokopová v roli průvodčí.Foto: Jana Tauchmanová

Před necelými třemi lety mi bylo nabídnuto dělat průvodčí v parním vlaku. Nabídku jsem hodlala odmítnout, protože mě děsila práce s lidmi Největší problém pro mě představovala komunikace. Ale řekla jsem si, že bych to mohla alespoň zkusit. Začátky byly příšerné. Nervozita mě stále obklopovala, ale postupem času ubývala. Tato práce mi velice pomohla a pomáhá ve zlepšování komunikačních dovedností .

Na páře jsem jela například při oslavách 150 let trati Turnov - Kralupy nad Vltavou. Velice krásná byla také akce Od Českého ráje po Ještěd. S kolegyní jsme měly během dvousetkilometrové cesty (Turnov – Bakov nad Jizerou – Jedlová - Benešov nad Ploučnicí – Liberec – Turnov ) na starosti jeden historický vůz.



Začátkem prosince jsme s naší historickou soupravou v čele s parní lokomotivou 310.0134 „Kafemlejnek" potěšili děti z mateřských škol při jízdě z Turnova do Staré Paky. Rodiny s dětmi vozila naše mašinka z Nové Paky do Lomnice nad Popelkou. V Mikulášské družině jsem měla kolegyni ze školy. Role anděla se ujala prvačka Michaela Hellová. Jana Tauchmanová