Už nevyklepává špačky, ale běhá s půllitry

Mlázovice - „To je metla na nás provozovatele," stěžuje si na vrub nového nekuřáckého zákona hostinský Zdeněk Fišer u výčepního pultu mlázovické restaurace Radnice, odkud běží s půllitry pěnivého moku ven na předzahrádku. Nově se tam totiž usadili kuřáci.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Máme ji vedenou s obsluhou, takže v létě se asi pořádně naběháme,“ stěžuje si na adresu nařízení, které vyhnalo kuřáky z útulné restaurace na vzduch. Uvnitř si posledního května nikdo nezapálil, na pivo přišli skoro všichni stálí hosté. „Dorazil i jeden z našich štamgastů. Chodil kouřit ven, domů šel dřív než obvykle a také vykouřil asi o třetinu méně cigaret,“ popisuje Fišer středeční „bezkouřovou“ atmosféru, která byla celkem vyhrocená.

NA TAPETĚ NOVÝ ZÁKON

Hlavním tématem diskuze se stal aktuální zákaz kouření. Nekuřáci prý měli konečně s čím argumentovat a pustili se do vyznavačů cigaret. I když i někteří nekuřáci se k novému nařízení stavěli negativně. Regulace kouření jim připadá jako velký zásah do soukromí.

„Beru to jako omezování podnikatelské činnosti. O kouření či nekouření by se měl každý provozovatel rozhodovat sám, v případě obecních hospod jako je mlázovická obecní zastupitelstvo,“ konstatuje nájemce restaurace Radnice Zdeněk Fišer.

„Je mi jedno, jestli tu někdo kouří nebo nekouří, nikdy mi to nevadilo a taky mi nikdo kouření nezakazoval. Tohle je ale vážně přehnané,“ durdí se jeden ze stálých hostů. U piva sedí s Milanem Kubíčkem, který sdílí podobný názor. „Je to omezování kuřáků a také podnikání. Stát tabákový průmysl nezrušil a cigarety prodává, na druhou stranu omezuje lidi, kteří je nakupují,“ kritizuje nařízení Kubíček, který sám kouřil dvacet let. Před sedmnácti lety s nebezpečným zlozvykem skončil.

„Měl jsem pantátu, který kouření nenáviděl, tak to byl asi hlavní důvod. Říká se, že odnaučený kuřák je nejprotivnější, ale mně kouř v hospodách nijak nevadil,“ přiznává a pozastavuje se i nad tím, zda kuřáci na ulicích nebudou rušit noční klid „Ještě bych chápal, kdyby začali chodit do hospody lidé, kterým tu kouření vadilo. Ale tomu nevěřím,“ polemizuje nad návratem nekuřáků do hospod.