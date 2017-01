Útulkové psy zahřeje i speciální vývar

Jičínsko – Už několik dní klesají teploty hluboko pod bod mrazu, ty nejnižší se pohybovaly dokonce pod mínus dvacet. Povinnou výbavou šatníku se staly teplé bundy, čepice a rukavice. Třeskuté mrazy, které nyní sužují celou Evropu, se ale netýkají jen nás lidí, ale i zvířat.

Ze dne otevřených dveří v jičínském útulku pro pejsky.Foto: DENÍK/Pavla Franzkiová

Záchytné stanice

V okrese Jičín jsou celkem tři záchytné stanice pro psy, a to záchytná stanice pod Zebínem v Jičíně, útulek pro psy a kočky Místo Nová Paka, z.s. a psí útulek Chlum u Hořic.

I když je příroda mnohdy vybavila hustou srstí, i ona mohou v silných mrazech snadno prochladnout. Jak tedy naše němé přátelé před chladem ubránit, jsme se zeptali novopacké veterinářky Hany Cholmatové.

„Záleží na tom, zdali se jedná o pejska, který s námi žije doma nebo venku. Venkovní pes, pokud má zateplenou boudu, může klidně venku zůstat. Důležité ale je, aby měl podestýlku, případně nějaké staré deky, do kterých se může zachumlat. V případě psa, který je s námi v bytě, je dobré před tím, než jdeme na procházku, ho chvilku, třeba deset minut, nechat v chladnějším prostředí, aby se adaptoval," představuje základní kroky veterinární lékařka. Dobré také je namazat čtyřnohému chlupáči packy obyčejnou Indulonou nebo vazelínou. Existují i speciální krémy, ale ty jsou podle Cholmatové zbytečně drahé. Jiné je to u koček. Tam se mazání tlapek míjí účinkem, jelikož kočka je zvyklá si hned vše olízat. I ta, pokud žije venku, by měla mít možnost se před mrazy schovat někam do tepla.



Na škodu nejsou ani speciální oblečky, ale jak se říká, nic se nemá přehánět. Pokud už se stane, že náš pes prochladne, není nutné s ním hned utíkat na veterinu. „Psi obecně na rýmu moc netrpí. Pokud ale dojde k tomu, že nastydne, záleží, jaký má onemocnění průběh. Pokud normálně žere, je veselý a nepozorujeme na něm změny chování, stačí když ho budeme udržovat více v teple. Pokud je ale pejsek spavý, unavený, nemá chuť k žrádlu nebo je výtok z nosu spíše hnisavého charakteru, určitě bychom měli veterinárního lékaře navštívit," upozorňuje mladá lékařka. V žádném případě bychom neměli zkoušet pejska léčit léky dostupnými pro člověka. Psovi stejně nepomohou a ještě mu tím můžeme ublížit.

TEPELNÝ KOMFORT

Zajistit tepelný komfort musí čtyřnohým kamarádům také pracovníci záchytných stanic. „Snažíme se psy oblékat. Mladý pes to počasí zvládá lépe, ale máme tu i staré, nemocné pejsky, kteří mají například problémy s klouby. Proto jsme ještě objednali speciální termo oblečky," říká pracovnice novopacké záchytné stanice pro psy a kočky Místo Jana Hönlová.

Kromě tohoto opatření mají nyní v útulku i speciálně zateplené boudy, které jsou vystlané dřevitou vlnou. Rovněž vchody do kotců. jsou zadělávány deskami z dřevotřísky, aby únik tepla byl co nejmenší. Vodu pak musí mění třikrát denně. „Snažíme se jim dávat trochu vlažnější, aby tak rychle nezamrzla, ale zvířata všeobecně nepotřebují tolik pít jako například v létě," vysvětlila Hönlová.

GURMÁNSKÝ SERVIS

V jičínském útulku pod Zebínem je o chlupaté obyvatele dobře postaráno.

„Všechny psy jsme navlékli do zateplených bund, případně obleků se speciálním infra vláknem, které udržuje teplo. Boudy jsme jim vystlali dekami a matracemi. Jednu fenku necháváme přespat v kanceláři a štěně, které jsme měli, bylo umístěno do vyhřívaného kotce, který máme bohužel jen jeden," přibližuje vedoucí Ivana Kašpárková.



Máša, fenka, jež má nemocné klouby, byla umístěna do náhradní péče. „Je to taková babička, která by mrazy venku asi nezvládla. Teď to vypadá, že z náhradní péče, kde je umístěna dočasně, se už nevrátí. Nechci to zakřiknout, ale snad by si ji mohl vzít jeden starší pán," oznamuje s radostí vedoucí. A aby se pejsci pořádně zahřáli, přes zimu a především v období mrazu jim pracovnice připravují teplou stravu. „Přes léto tolik masa nedostávají, ale v zimě mají zajištěn jeho pravidelný přísun. Protože v tomto počasí rychle zamrzá voda, každý den jim připravujeme vývary z masa a granulí. Psa to zasytí, zavodní a také zahřeje," popisuje luxus, který se psům v záchytné stanici pod Zebínem dostává Kašpárková.

MRÁZ NEŠKODÍ

Podle Jana Musila z psího útulku v Chlumu u Hořic ale psi žádnou zvláštní péči ani v takovýchto mrazech nepotřebují. „Řekl bych, že jsme asi výjimka mezi útulky. Někteří psy přesouvají provizorně z venku někam dovnitř, aby jim nebyla zima, ale to je podle mě holý nesmysl. Zvířata jsou na tyto podmínky zvyklá a mínus dvacet pro ně není žádný extrém. Jediné, co jsme u nás udělali je, že jsme psům vystlali boudy," zamýšlí se Musil a rovněž upozorňuje i na to, že mrazy byly krátkodobé a zdravým psům opravdu žádné problémy nepůsobí.