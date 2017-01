Úřad by se měl nést v duchu moderní architektury

Lázně Bělohrad – Už dlouho trápí zastupitele nevyhovující městský úřad, jehož prostory jsou malé a nesplňují potřebné požadavky. Proto by ve městě v nejbližších letech měla vyrůst nová radnice.

Tento dům by měl být nejpozději příští rok zbourán. Místo něj bude stát moderní objekt nové radnice.Foto: DENÍK/Pavla Franzkiová

Ta měla podle původního záměru vzniknout na severní straně náměstí ve starém objektu, který se zde nachází. Po dohodě s projektantem ale nakonec k tomuto kroku nedojde a tento objekt bude srovnán se zemí. Na jeho místě pak do tří let vyroste moderní dvoupatrový dům. Práce budou zahájeny pravděpodobně až v příštím roce. „Letos jsme v rozpočtu vyčlenili finanční prostředky na projektovou dokumentaci. Vzhledem k tomu, že na demolice podobných objektů je možno získat dotaci, podali jsme o ni v prosinci žádost," vysvětlil starosta Pavel Šubr.

Na posledním zastupitelstvu se přitom nad finální podobou nového úřadu strhla velká diskuze. „Mnozí chtějí, abychom postavili repliku toho domu, co tam teď stojí. Ten ale nemá žádnou historickou hodnotu a architekti nám tento krok nedoporučují a spíše se přiklání k moderní architektuře," uvádí starosta a dodává, že několik studií už v ruce má. „Ty návrhy se mi celkem líbí. Myslím si, že by to mohlo vypadat zajímavě a atraktivně," zamýšlí se Šubr podle kterého je rovněž nutné vyřešit celkovou podobu severní části náměstí, kde bude radnice stát. „Součástí by měly být i parkovací místa nebo okrasná zeleň," prozrazuje Šubr.



Bělohrad podle starosty nemůže počítat s dotací, která by se pravděpodobně vztahovala jen na rekonstrukci stávajícího objektu. Nový úřad bude tedy financován z prostředků z prodeje zámku, jenž se uskutečnil na konci loňského roku a který do městské kasy přinesl necelých dvanáct miliónu korun. Rovněž budou použity prostředky z prodeje léčebny a některých stavebních pozemků. Město už dokonce zřídilo speciální účet, kam tyto peníze ukládá.



První odhad ceny radnice je zhruba třicet pět miliónů korun, podle Šubra bude ale konečná částka stavby s největší pravděpodobností nižší. „Věříme, že výběrovým řízením cenu srazíme na něco kolem třiceti miliónů," doufá Pavel Šubr.



Nový úřad by měl například nabídnout větší archív, obřadní místnost, ze které by se vycházelo do malého parku směrem k řece Javorce a přestěhovat by se sem mělo také informační centrum, jenž se nyní nachází v prostorách cestovní kanceláře.