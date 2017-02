Umělecká škola Melodie se stěhovat nebude

Hořice – Město na pondělním jednání zastupitelstva schválilo záměr prodeje budovy, kde sídlí soukromá základní umělecká škola Melodie.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Věra Kociánová

Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce. Přihlásil se pouze jediný zájemce, a to ředitelka a provozovatelka Melodie Vlasta Jahelková, která budovu od Hořic odkoupí za devět set tisíc.



Podle znaleckého posudku je cena nemovitosti 1 360 000. „Vzhledem k tomu, že ředitelka školy do ní v řádu let investovala nemalé peníze, byla cena ponížena o téměř čtyři sta šedesát tisíc, a to poté, co jsme měli možnost nahlédnout do účetnictví školy.



Ze seznamu položek byly vyškrtány ty, které nesouvisely s rekonstrukcí objektu," vysvětlil starosta Aleš Svoboda a dodal, že kdyby kupcem nebyla Jahelková, muselo by jí město poníženou částku vyplatit. Objekt by měl i nadále sloužit pro vzdělávací účely, což přislíbila i samotná ředitelka soukromé umělecké školy, podle které by po ní činnost měla v budoucnu převzít její dcera.

Nicméně tento požadavek není zakotven v kupní smlouvě. Zachována rovněž zůstane spolupráce mezi Melodií a Základní školou Komenského, která je s budovou propojena. Peníze z prodeje budou využity pro plynofikaci Základní umělecké školy Hořice.