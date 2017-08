Úlibice obklíčí čekající auta

Úlibice - Dnes měla být zahájena rekonstrukce okružní křižovatky silnic I/16 a 1/35 v Úlibicích. Oprava dlouhodobě přetíženého uzlu ale stále nemá povolení k částečnému uzavření křižovatky. Aktuální termín zahájení akce je 24. srpna, tedy tento čtvrtek.

„Nemáme stále povolení od kraje,“ říká k od června oddalované zakázce Miroslav Gregor z ředitelství silnic a dálnic, které je správcem komunikací.

Bez povolení nemůže zahájit renovaci uzlu Ladislav Groh, jenž má stavbu na starosti.

„Na uzavírku okružní křižovatky v Úlibicích stále probíhá správní řízení,“ sdělila k prodlení tisková mluvčí kraje Martina Götzová. „Nikdo si neumí představit, jak to bude vypadat,“ nastiňuje Groh opravu, která bude probíhat ve třech etapách. „Kraj nám nepovolil úsek zcela uzavřít, nemáme objízdnou komunikaci, a tak to budeme lepit jako vlaštovčí hnízdo,“ povzdechl si rozčilený Groh. Částečná uzavírka okružní křižovatky má trvat do 22. října. O víkendu 30. září a 1. října má být křižovatka zcela uzavřena pro pokládku obrusných vrstev.

„Mohou nastat komplikace, budeme muset betonovat a beton zraje osmadvacet dnů,“ upozorňuje Groh na možné časové prodlevy. Situace bude podle jeho názoru v Úlibicích tristní a kdo může, měl by se lokalitě vyhýbat.

ŘÍZENÍ PROVOZU

Okružní křižovatka bude postupně uzavřena ve třech částech. Renovace za 4,5 milionu bude řešena za plného provozu, během dne bude doprava řízena pracovníky firmy na všech třech směrech. V noci semafory. Problém by neměl být jedině ve směru z Nové Paky na Jičín, kde budou vozidla odkloněna na provizorní samostatný pruh.

Silničáři zahájí opravu v úseku od Hradce Králové po směr na Novou Paku. Auta uvíznou v kolonách a s nimi i autobusy. Regionální ředitel BusLine Semily Josef Hanzlík o problému ví. „Nemáme náhradní trasy, autobusy budou zkrátka čekat, nejhorší budou asi pátky,“ domnívá se Hanzlík.

„Bude to masakr, vůbec si to neumím představit. O prázdninách stojí fronty aut až do Jičína, kam to bude nyní, netuším,“ obává se dopravních zácp starosta Úlibic Michal Kovář.