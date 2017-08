Jak z kolony? Auta hledají únik v poli

Jičínsko - Částečné uzavření kruhové křižovatky v Úlibicích provází nadávky, hrozby i zoufalství.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Fanta

Černý scénář se naplnil a kilometrové kolony aut v Úlibicích vyrazily mnohým dech. Tristní situace nastala hned první den, tedy ve čtvrtek ve směru od Jičína. Řidiči tu čekali hodinu ve frontě. Zasvěcení katastrofu očekávali, ale ne takových rozměrů. Nadávky, nervozita, zoufalství, výlevy řidičů nebraly na čtyřpruhu konce. Našli se i tací dobrodruzi, kteří vyjeli ze silnice a cestu si razili přes pole.

Za vším je zahájená rekonstrukce kruhového objezdu silnic 1/35 a I/16 v Úlibicích, která se provádí za plného provozu při částečném uzavření křižovatky.

Téměř plynule auta projíždí pouze ve směru Nová Paka – Jičín, kde byl už v loňském roce vytvořen zvláštní bypass (mimoúrovňová) spojka. Policisté by nic nenamítali proti tomu, aby tato spojka zůstala otevřena natrvalo. Petr Dejmek z dopravního inspektorátu v Jičíně potvrzuje, že policie předloží tento návrh kraji.

V kolonách zůstaly zaklíněné autobusy, spoje nabraly značné zpoždění.

Kolonám auta unikají klidně i přes pole

Některé navazující autobusové spoje vůbec nevyjely. Na hlavu dispečerů se sypala jedna stížnost za druhou. Regionální ředitel BusLine Semily Josef Hanzlík problémy očekával, ne však takových rozměrů.

„V pátek jsme o tristní situaci informovali krajský odbor dopravy. Naše spoje mají na trasy licenci, takže si nemohou svévolně cestu měnit. Musí stát v kolonách,“ vysvětluje Hanzlík, který nyní čeká na rozhodnutí kraje.

„Krajský úřad o problému ví, situaci monitoruje a pokud to půjde, bude hledat řešení,“ uvedl tiskový mluvčí kraje Michal Friček.

CESTOU, NECESTOU, HLAVNĚ JET!

Auta si krátila cestu ze zablokovaného čtyřpruhu Jičín – Úlibice přes pole Lužanské zemědělské a.s.

„Myslíte si, že s tím policie něco udělá?“ táže se ředitel Josef Zmátlík. „Museli jsme na sjezdy navést hromady hlíny, abychom vytvořili val. Řidiči jsou bezohlední a hledají zkratky kde se dá, na druhou stranu se jim nedivím,“ komentuje chování řidičů rozlobený farmář.

Podle Zmátlíka provoz na kruhové křižovatce řídí nekompetentní osoby, kamiony navíc jezdí přes zákaz do obcí a nic se neděje.

Problémy nemíjí ani samotné úlibické občany, kteří mají domy blízko komunikace. Nejenže stojící auta se podepisují na zhoršeném ovzduší, ale kolony brání výjezdu vozů od domů.

ZÁCHRANÁŘI SI ZOUFAJÍ

Zoufalí jsou i zdravotníci. „V pátek se mi vrátila sanita ze svozu materiálu s hodinovým zpožděním. Jezdíme přes Dřevěnici nebo Kacákovou Lhotu, ale kilometry navíc nám nikdo nezaplatí,“ zoufá si vedoucí dopravní zdravotní služby Oblastní nemocnice Jičín Václav Šteffl.

Ani večer nebyla situace příznivější. Z Jičína do Úlibic se řidiči šinuli padesát minut, a to už fungovaly semafory. „I když křižovatku známe, je značně nepřehledná a večer jsme se na ni špatně orientovali,“ stěžuje si Marcela Hejnová.

V pátek je dopoledne provoz poněkud klidnější, zato kolony narůstají z Jičína směr Valdice. Tady se stojí kvůli opravě silnice Jičín – Valdice – Železnice. Řidiči si tu nyní navíc hledají náhradní trasu při cestě do Lázní Bělohradu a Nové Paky. Přes Studeňany však mohou pouze do 4. září, pak bude komunikace kvůli opravě uzavřena. Opravdu velmi špatný scénář letošních oprav. A to další zádrhel čeká řidiče v Nové Pace, kde se stále opravuje silnic I/16. Fronty z Krkonoš jsou nekonečné.

Jičínská policie se však v řízení dopravy nemíní angažovat. To je prý v kompetenci firmy a zadavatele, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Policie nyní dohlíží na dodržování bezpečnosti silničního provozu na objízdných trasách, zejména tam, kde mají zákaz vjezdu vozidla nad 3,5 tuny.

Jak uvedl komisař Aleš Brendl, v souvislosti s částečným uzavřením kruhové křižovatky policie zatím neřešila žádnou dopravní nehodu.

Jak to vypadá na samotné stavbě jsme nezjistili, stavbyvedoucí už druhý den nezvedá telefon. Miroslav Gregor z ŘSD, který má rekonstrukci pod palcem, je na dovolené.