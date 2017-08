Udělejte si výlet lokálkou kolem Humprechtu

Sobotka - Během všech prázdninových víkendů až do soboty 2. září se můžete svézt historickou lokálkou a navštívit například zahradní železnici Podhradí v Bakově nad Jizerou, muzeum historických motocyklů značky Jawa v Dolním Bousově nebo zámek Dětenice.

Parní vlak. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Vít Šimánek

Cena jízdenky je od 40 korun a platí na vzdálenost až do 118 kilometrů.



Vlak vyjede několikrát za den a neplatí zde klasické jízdné, ani slevy společnosti České dráhy, jedná se totiž o speciální tarif. Děti do 6 let a držitelé ZTP/P mají jízdné zdarma a pro ostatní se pohybují ceny od 40 do 60 korun. Za zvíře cestující zaplatí 20 korun.



Organizátoři zároveň prosí větší skupiny turistů a cyklistů, kteří cestují společně, aby se nahlásili vždy do pátku před plánovaným výletem.

