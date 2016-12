Události z Jičínska - čtvrté čtvrtletí roku 2016

Jičínsko – Říjen byl ve znamení voleb. V Jičíně jsme navíc kromě zástupců do kraje volili i svého senátora.

Vánoční strom z Pecky pro pražské Staroměstské náměstí.Foto: Deník/ Pavla Franzkiová

První kolo už tradičně o výsledku nerozhodlo. Do druhého postoupil starosta města Jičína Jan Malý (ANO) a místostarosta obce Dymokury Tomáš Czernin (TOP 09 a STAN), který nakonec zvítězil s počtem 59,2 procent hlasů.

STROM PRO PRAHU

V neděli 20. listopadu dopoledne byl na Pecce pokácen smrk ztepilý, který ještě ten den odpoledne zamířil do Prahy a stal se ozdobou největších vánočních trhů v České republice na Staroměstském náměstí. Smrk byl přitom už vloni jedním z tipů soutěže Hledá se strom, který vypisuje společnost, která stojí za organizací Vánočních trhů na Staroměstském a Václavském náměstí.

Osmašedesátiletý smrk dorostl do výšky jednatřiceti metrů. Pražanům a návštěvníkům metropole ho věnovala rodina Wolfových na památku Františka Wolfa, majitele okolních lesů, který bohužel letos zemřel. Návštěvníkům trhů se poprvé rozsvítil v sobotu 26. listopadu 2016 při zahájení Vánočních trhů. Zářit bude až do jejich konce, tedy do 6. ledna 2017.

LÉTA TRÁPENÍ JSOU U KONCE

Po letech se městu Lázně Bělohrad podařilo prodat zdejší barokní zámek pocházející z přelomu sedmnáctého a osmnáctého století. Objekt koupila za dvanáct miliónů akciová společnost Elisabeth Arms, kterou zastupují Hana Pavlíková a Ondřej Rathouský. Podle nových majitelů by v objektu mělo vzniknout seniorské bydlení. Zatím ale není nic s jistotou rozhodnuto.

Nový majitel rovněž počítá s možností zpřístupnění kaple pro veřejnost a také využitím společenského sálu, který by mohl sloužit pro kulturní či jiné akce města. Jako samozřejmost pak vnímá vybudování restaurace a kavárny. Součástí prodeje nebyl zámecký park, jenž zůstal i nadále v majetku města. V kupní smlouvě je mimo jiného zapracována také podmínka, kdy musí do tří let být opravena střecha, svody a odvodnění budovy. Do deseti let musí být hotová kompletní rekonstrukce tak, aby objekt byl zkolaudován a trvale využíván k plánovanému účelu.

Firma by s opravami mohla začít už v příštím roce. Získané finance z prodeje zámku by bělohradští zastupitelé rádi použili na výstavbu nového městského úřadu.