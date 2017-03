Turisté si vyšlápnou do Jičína, oslaví Rumcajsovu padesátku

Jičín - Jednapadesátý ročník Pochodu Českým rájem – Putování za Rumcajsem otevře turistům sezónu 25. března.

Pochod za Rumcajsem.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Meze a cesty osychají a příjemné jarní počasí láká lidi do přírody. Aby zde nebloudili a dostali se bez úrazu a pohromy tam, kam zatouží, k tomu jim slouží vyznačené turistické trasy, o které pečuje Klub českých turistů. Svoji pobočku má i v Jičíně.

V pohádkovém městě zahájí turistickou sezonu v sobotu 25. března jednapadesátým Pochodem Českým rájem – Putováním za Rumcajsem. Všichni účastníci si zároveň připomenou padesátiny oblíbené postavičky, kterou stvořil spisovatel Václav Čtvrtek. Po loupežníku Rumcajsovy je pojmenována i jedna z turistických tras, která směřuje z Mladějova do Jičína, prochází skalami a vede pěšáky na Bradu, kde mohou navštívit loupežnickou jeskyni.

Čtěte: Obří náklad se vydal na dlouhou pouť

Jičín už žije přípravami na pochod, který turisté organizují společně se zdejší radnicí. Vloni se akce zúčastnilo až sedm tisíc nadšenců, a to i ze Slovenska, Polska a Německa.

Nad neshodou s Rumcajsovými padesátinami a 51. ročníkem Pochodu za Rumcajsem polemizujeme s předsedou jičínského klubu turistů Janem Simeonem Kaisrem.

„Asi to bylo tak, že nejdříve byl pochod Českým rájem, až později byl věnován Rumcajsovi. Samotný spisovatel Václav Čtvrtek se účastnil slavnostního zahájení výšlapu, poté šel v jeho šlépějích i výtvarník Radek Pilař."

NOVINKY

„Chystáme nový itinerář. Nechceme, aby účastníci chodili po stále stejných trasách, ale naopak aby poznali celý region. Takže je zavedeme i na jeho jižní část směrem na Milíčeves, Konecchlumí. Stěžejním místem letošního pochodu budou Dílce," informuje nás Kaiser o novinkách významné turistické aktivity. Pro dospělé jsou opět připraveny trasy 13, 21, 35 a 50 kilometrů, pro děti 4, 6 a 8 kilometrů a pro kolaře 25, 45 a 70 kilometrů. Start proběhne opět od šesti do deseti hodin na velkém nádvoří jičínského zámku, cyklisté odstartují od vchodu arkádového nádvoří. Kdo dorazí zpět do Jičína do 18 hodin, bude odměněn účastnickým listem a dostane i občerstvení.

PÉČE O TURISTY

Turisté ale mají možnost poznat díky pavoučí turistické síti v délce 500 kilometrů celý okres. Každým rokem značkaři jenom z jičínského klubu turistů obnoví na zhruba šedesát kilometrů stávajícího značení – červené, modré, zelené a žluté. Šéf Jan Kaiser vysvětluje, že původní značení vznikalo podle náročnosti cest. První byla červená, hřebenová trasa, potom přibyla modrá, která měla vyznačovat krajské oblasti, návazně zelená a nakonec žlutá, která je spojnicí mezi trasami. Kluby, finančně podpořeny ministerstvem pro místní rozvoj a krajem, o stávající stezky trvale pečují.

Také čtěte: Do Harrachova dorazil Krakonoš

„Není to jenom o tom, že značku znovu namalujete, ale musíme se držet metodiky. Značení je také mnohdy poškozené, zarostlé, nebo prostě zmizí, pokud je třeba na stromě, který byl pokácen. Zkontrolovat musíme i směrovky a doplnit ty chybějící," vysvětluje práci nadšenců předseda Kaiser, jehož hlavním přáním je, aby se lidé chovali v přírodě ohleduplně a nezanechávali zde žádné odpadky. „Na Jičínsku patří mezi nejvyhledávanější lokality Prachovské skály, kde jsme kompletně obnovili značky i směrovky. Návštěvníci ale rádi vyrážejí na Kost, kolem Sobotky na Trosky, Hrubou Skálu. Jsou i trasy, které navštěvovány nejsou a vede se polemika, zda je udržovat nebo zrušit. Ale je nutné zachovat tuto síť po celé republice," říká Kaiser, podle kterého je turistika na vzestupu, i když největší zájem je o cykloturistiku, běžeckou turistiku a orientační běh.