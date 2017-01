Tříkrálová sbírka pomáhá i při mimořádných událostech

Jičínsko – Kašpar, Baltazar a Melichar, to jsou jména tří králů, které můžete tak jako každý rok potkat od 6. do 12. ledna v obcích a městech na Jičínsku. Už v sobotu, hlavní den sbírky, mohou zaklepat i na vaše dveře.

Příprava kasiček pro Tříkrálovou sbírku.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Bohužel, akci, která má pomáhat lidem v nouzi, využívají stále častěji i podvodníci. Jak tedy poznat toho pravého koledníka a nenaletět? „Je to sice smutné, ale každý rok se někdo takový najde. Podvodníka poznáte snadno. Místo kasičky má obyčejnou plechovku nebo něco podobného a nemá žádný doklad. Naši koledníci mají zapečetěnou kasičku a na požádání se vám prokáží průkazkou s logem Charity a Tříkrálové sbírky," vysvětluje koordinátorka sbírky na Jičínsku Věra Vaníčková a dodává, že rovněž není možné, aby vás koledníci oslovili na ulici.

„To nikdy neděláme. Chodíme pouze přímo po domácnostech. Koledníky samozřejmě venku potkat můžete, ale oni za vámi sami rozhodně nepřijdou. Pokud chcete přispět, musíte je oslovit sami. V tom případě dostanete alespoň samolepku," objasňuje koordinátorka.

Na nedostatek dobrovolníků, kteří se v sobotu promění ve tři krále, si Charita stěžovat nemůže. „Je pravda, že sice stále hledáme a budeme rádi, když se ještě někdo přihlásí, ale nemohu říct, že bychom jich měli akutní nedostatek. Většina těch, co chodila loni, se totiž hlásí i letos, jelikož atmosféra je úžasná a lidé jsou moc příjemní. Ten den si vždy maximálně užijeme. I tento rok ale budeme mít několik nováčků, hlavně z řad studentů," říká Věra Vaníčková s úsměvem a pokračuje: „Hlásit se mohou i rodiny s dětmi. Podmínkou pouze je, že jeden ze skupiny musí být starší patnácti let."



Oblastní Charita Jičín si letos připravila pro občany i jednu novinku. „Pokud by někdo měl zájem a chtěl, aby k němu koledníci přišli, může mě kontaktovat a já uvidím, co se dá dělat. Samozřejmě nemohu na sto procent slíbit, že se nám to podaří zajistit, ale uděláme všechno, co bude v našich silách," slibuje koordinátorka.



Těšit se můžete také na několik koncertů, které Charita v rámci sbírky, která probíhá po celé republice a i ve světě, připravila.

„Ráda bych všechny pozvala na benefiční program Betlémská hvězda, který se bude konat v neděli 8. ledna od šestnácti hodin v Porotním sále Valdštejnského zámku. Vstupné je dobrovolné a jeho výtěžek poputuje právě do Tříkrálové sbírky," zve Vaníčková.

KDE SE BUDE KOLEDOVAT

V oběhu je pro tento rok sto pět pokladniček. Králové v sobotu zavítají do Hořic, Nové i Staré Paky, Jičína, Kopidlna, Lázní Bělohradu, Ostružna a do dalších obcí a měst okresu.

Vybrané peníze poslouží mimo jiné na podporu dobrovolnických aktivit, nízkoprahových klubů nebo také na krytí následků mimořádných událostí jako jsou požáry a povodně. Loňský výtěžek pomohl i mladé rodině z Chyjic, která na začátku října přišla při požáru o střechu nad hlavou.