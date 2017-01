Tři králové prosili o dary i teplý čaj

Jičínsko – Tříkrálová sbírka proběhla i na Jičínsku, Kašpar, Baltazar a Melichar o víkendu zavítali do domácností v Jičíně, Nové a Staré Pace, Hořicích, Lázních Bělohradu a do dalších míst.

Při sobotním výšlapu byli hodně prokřehlí. „Lidé nám nabízejí často sladkosti, ale my bychom raději přivítali horký čaj," přimlouvá se za všechny koledníky Věra Vaníčková.



Mudrci v pátek navštívili úřady a firmy, o víkendu se soustředili na domácnosti. Staropacká trojice KBM dorazila s Marií Kuželovou i do novopackého domova důchodců potěšit seniory.

„Nešlo nám vůbec o to získat tu nějaké peněžní dary. Spíše babičkám a dědečkům připomenout tuto tradici, zazpívat jim a zpestřit jejich denní program," říká k putování paní Kuželová, která letos také vytvořila devadesát speciálních přáníček.

Mudrci je rozdávali při požehnání. Marii Kuželovou čekalo i velké překvapení. „Ve staropacké škole se mi přihlásil sám jeden školáček, který by chtěl v příštím roce s námi koledovat. To je poprvé za patnáct let a mě to opravdu potěšilo stejně jako velká štědrost lidí," říká s dojetím M. Kuželová.

Pozor na falešné Tři krále. Musí se prokázat

Hradec Králové – V těchto dnech probíhá v ulicích Hradce Králové již sedmnáctý ročník dobročinné Tříkrálové sbírky. Až do 12. ledna budete potkávat malé koledníky, kteří u sebe mají přenosnou pokladničku, zabezpečenou proti otevření úřední pečení a charitním logem. Dárce pak tři králové obdarovávají drobnou pozorností.

Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka. „Každá sbírka pořádaná na území města musí být schválena magistrátem a zároveň je o ní informována i městská policie. Zároveň platí i nepsané pravidlo, že sbírky jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých pořadatelů," uvedla mluvčí hradeckých strážníků Eva Kněžourová s tím, že pokud si lidi nebudou jisti, zda je oslovil pracovník v rámci řádně schválené sbírky, či se jedná o podvodníka, měli by se obrátit na městskou polici. Ta je oprávněna (podobně jako Policie ČR) provést kontrolu.