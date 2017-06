Trend cyklostezek trvá

Hořice - Obyvatelé Hořic a okolí se můžou těšit na zbrusu novou cyklostezku. Povede z Hrachovce do Chodovic. Tím se propojí Hořice s Holovousy, byť jejich okrajovými částmi. Dodavatel je vybraný a aktuálně se očekává potvrzení dotace.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Leona Paroulková

Cyklostezky mnozí využívají k rekreačním projížďkám. Zdejší stezka však bude vybudována také za účelem každodenního cestování do škol a zaměstnání. Cyklisté zde nyní využívají přetíženou silnici směrem na Hradec Králové, což je nebezpečné pro všechny účastníky provozu. Důkazem jsou smrtelné dopravní nehody cyklistů z minulosti. „Denně tudy jezdí desítky lidí. Mnoho místních dojíždí do sportovního centra v Holovousích,“ říká k současné situaci místostarosta Hořic Martin Pour. Vznikne tak příležitost pro všechny, kteří by rádi využívali kolo jako prostředek pro každodenní dopravu, ale měli obavy kvůli svojí bezpečnosti.

Objeví se také alternativa pro cyklisty, kteří míří z Holovous do Hořic přes obec Chlum. Současná trasa je totiž podle vyjádření místostarosty nevhodná především pro seniory a malé děti z důvodu velkého stoupání, které musejí překonat.

Na téměř dvoukilometrovém úseku bude umístěno na začátku a konci šestnáct parkovacích míst pro kola a koloběžky. Z projektu ale nebudou těžit pouze cyklisté. Předpokládá se, že nová cesta bude hojně využívána i místními chodci.

Hořice se dlouhodobě ve svých projektech snaží přispívat k bezbariérovosti města. Vozíčkáři, díky povrchu budované trasy, také nepřijdou zkrátka.

Asfaltový koberec byl zvolen z více důvodů. „Chybělo místo, kde by se dalo jezdit na in-line bruslích a také kvůli umožnění výjezdu místním zemědělcům,“ vysvětluje místostarosta Pour.

Na konci října by měla být nová cyklostezka hotová. Obdržená dotace ve výši osmi milionů korun pokryje devadesát procent nákladů. „Samozřejmě plánujeme dál. Postupně chceme vytvořit kolem Hořic takové sluníčko cyklostezek,“ informuje místostarosta Pour.

KAM DÁL JEŠTĚ VYRAZIT?

Hořice si svoji první cyklostezku nadělily již před osmi lety. Tříkilometrová stezka vede po žluté trase a spojuje centrum města s koupalištěm Dachovy. Sportovci a turisté se po ní jednoduše dostanou k lomu u sv. Josefa, kde vznikají umělecká díla při známých sochařských sympóziích. Díky hladkému asfaltovému povrchu je vhodná také k projížďce na in-line bruslích. Bonusem jsou pohádkové dřevěné plastiky, které lemují část cesty.

Vyznavači sportu a procházek budou mít radost i jinde v regionu. Radnice města Lázně Bělohrad plánuje asfaltovou cyklostezku z Horní Nové Vsi do Dolního Javoří. Radní chtějí opravit i cestu od mostu přes Javorku, aby se po celé délce dalo jezdit také na in-line bruslích. Aktuálně je připravován projekt a probíhají jednání s vlastníky pozemků. Všechny kroky míří k tomu, aby mohlo město požádat o dotaci a po jejím obdržení začít novou trasu pro cyklodopravu realizovat.

Ve městě pohádky se také pracuje na projektech. Bezbariérovou cyklostezku, která by měla vést z Jičína podél řeky Cidliny až do Železnice, řeší novopacký úřad v rámci územního řízení.

Jičín se také stal garantem projektu nadregionální cyklotrasy č.14 v úseku mezi obcí Tuř a Jinolicemi. Zástupci města jednají s okolními obcemi, příprava je složitá. Letos by však mohl být projekt hotový a přistoupí se k otázce financování. Tato ambiciózní trasa má vést od hranic s Libereckým krajem přes Jinolice, Jičín, Chomutice, Lodín, Hradec Králové, Týniště nad Orlicí, až na hranice Pardubického kraje.