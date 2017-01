Topíte plasty? Riskujete. Pokutu můžete dostat i za vlhké dřevo nebo uhlí

Jičínsko – Přitopit si v kotli třeba starými hadry nebo se jednoduše zbavit přebytečných plastových lahví už by od začátku roku nemělo být tak jednoduché. Pokud například váš soused bude mít podezření, že topíte něčím, co znečišťuje ovzduší, může na vás podat stížnost.

Na jejím základě vám pak do schránky přijde oznámení úředníků, kteří následně mohou provést kontrolu. Novou povinností majitelů nemovitostí od 1. ledna je také mít doma doklad o provedené revizi kotle. Pokud ho na vyžádání úředníkům nepředloží, hrozí mu až dvaceti tisícová, právnickým osobám a subjektů až padesáti tisícová pokuta. Naštěstí se zatím stížnosti na úřadech zatím nehromadí.

Podle vedoucího odboru životního prostředí Nová Paka Miroslava Pyciaka nové nařízení lepší vzduch nezajistí. „Řekl bych, že je to spíše o morálce lidí a základní změně přístupu občanů ke svému prostředí. Nedávno jsem zaznamenal článek, kde pro některé vlastníky nebyl problém přiznat, že občas topí i plasty nebo jiný odpadem, a to převážně v noci, kdy to údajně nikomu nevadí. Jde třeba o starší občany, kteří byli zvyklí takto topit celý život a jednoduše si neuvědomují si, že je to špatné," zamýšlí se úředník a dodává, že nutnost změny si uvědomují především ti, kteří žijí ve špatném prostředím někde v blízkosti fabrik nebo silnic.

Komplikací při kontrolách podle Pyciaka bude i odhalení toho, zdali člověk topí palivem, kterým má, nebo jestli pouze špatně přikládají. „Pokud se nejedná o automatické kotle, které si vše regulují samy, tak hodně záleží na tom, jak člověk zatápí a jaké má povědomí o technice spalování," upozorňuje vedoucí odboru. Problémem rovněž může být i nekvalitní dřevo nebo uhlí. Ani to, že v dobré víře topíte palivovým dřevem, které jste si koupili od specializované firmy, není ochranou před postihem.

„Jednou ze zásad topení dřevem je mimo jiného i to, aby bylo dostatečně suché, což trvá dva až tři roky. Dalším problémem je uhlí, které musí být uskladněno tak, aby nezvlhlo," seznamuje jen s některými zásadami správného topení Pyciak. Pokud ve svém kotli zatopíte vlhkým dřevem nebo uhlím, z komína se může valit nepříjemný dým, který bude obtěžovat okolí a můžete být pokutováni. „Nedokážu si zatím představit, jak budeme tyto případy řešit, ale na místě bude asi domluva a upozornění. Pokuta mi tady opravdu nepřijde úplně správná," zamýšlí se Pyciak.

Miroslav Pyciak si také myslí, že lidé jsou málo informovaní a téměř nikdo neví, jak taková kontrola probíhá. „Důležité je vědět například to, že kontrola tmavosti kouře se může provádět až půl hodiny po zátopu. To znamená, že když úředník dorazí někam na kontrolu, měl by minimálně půl hodiny počkat, aby měl jistotu, že neměří tmavost kouře v době zátopu, kdy může být tmavší. Měření by pak mělo být prováděno za dobrých světelných podmínek a v době, kdy kouř jde kolmo od vás. Probíhat pak může i několik hodin, kde se několikrát po půl hodině měří jeho tmavost," popisuje vedoucí.

PŘÍBĚH

Pan Jiří z Jičínska měl s povinnou revizí kotle spousty starostí. Nejhorší asi bylo sehnat revizního technika a domluvit si s ním čas kontroly. „Několikrát jsem ho zkoušel telefonicky dohnat. Když jsme si konečně domluvili termín návštěvy, vzal jsem si v práci půl den volna a on nakonec nedorazil. Nejvíc mě naštvalo, že se ani neozval.

Pak jsem ho ještě párkrát naháněl, on se mě tedy taky snažil sehnat, ale nedařilo se nám. Naštěstí jsme revizi stihli v termínu, kdy kontrolor dorazil bez ohlášení. Štěstí bylo, že to bylo o víkendu a my byli doma. Myslím si, že tohle ale ničemu nepomůže a jedná se jen o zbytečnou buzeraci lidí, která je spojena s nemalou finanční zátěží," zlobí se starší muž.