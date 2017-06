Terminál snů za dvě stě milionů. Vyroste v Jičíně?

Jičín - Zastávkové centrum v ulici 17. listopadu a terminál u vlakového nádraží. Dva výrazné prvky nové studie autobusového centra, které by měly přispět ke zkrášlení pohádkového města.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Ještě než jičínská radnice podstoupí další kroky k realizaci, hodlá předložit studii k posouzení veřejnosti, a to v pondělí 12. červena od 16 hodin v Porotním sále zámku. Lidé zde zhlédnou za účasti tvůrců studií krátký film, který model prezentuje. Šot pak bude umístěn na internet pro volné zhlédnutí.

BIPOLÁRNÍ MODEL

„V rámci studie vznikl tak zvaný bipolární model, který předpokládá vytvoření nového autobusového terminálu u vlakového nádraží a zároveň zachovává zastávkové centrum v lokalitě současného autobusového nádraží. Mezi těmito dopravními uzly vznikne soustava okružních křižovatek, které zlepší vjezd z vedlejších silnic, umožní vybudování nových bezpečných přechodů a zároveň zklidní dopravu,“ popisuje svůj návrh architekt Patrik Kotas.

Zastávkové centrum vznikne uprostřed ulice 17. listopadu na úrovni Komerční banky. Ulice před bankou se rozšíří, uprostřed vyroste budova se zázemím pro cestující, tu obkrouží šest stanovišť pro autobusy a příjezdová komunikace. Vnější okraj pak bude lemovat současná komunikace. Auta s autobusy by se tak měla míjet.

„U vlakového terminálu vznikne i stání pro autobusy a jako čekárna by se mohla využít budova Českých drah, což by mělo tuto lokalitu také zatraktivnit,“ domnívá se místostarosta Petr Hamáček, podle kterého se zatraktivní celé exponované místo mezi oběma uzly. Nový koncept lokality uvažuje i s tím, že na současném autobusovém nádraží by v budoucnu vznikla pěší zóna s parkovací. Zelená plocha se může změnit v obytnou. Ale to jsou zatím jen vize.

Navržené řešení má podle prvního místostarosty dvě výhody. Nevyžaduje změnu územního plánu a pak se pohybuje na pozemcích kraje, města a Českých drah, se kterými je město v kontaktu.

KOLEM DOKOLA

Nové řešení autobusové dopravy v Jičíně počítá se čtyřmi kruhovými křižovatkami. První vznikne pod poštou, druhá při výjezdu na Popovice, stávající je u Kauflandu a čtvrtá na křižovatkách ulic Fügnerova, Dělnická a Železničářská.

Jičínská opozice požadovala studii proveditelnosti. Za účelem ověření funkčnosti předloženého konceptu vznikla nejen ta, ale také odborně zpracovaný dopravní model. Studie proveditelnosti říká, že projekt je připraven i k žádosti o dotaci z Evropských zdrojů.

Náklady na stavbu jednoho z největších dopravních uzlů v regionu se odhadují zhruba na dvě stě milionů.

„Studii představíme veřejnosti a uvidíme, jaká bude reakce. Postupně se vyjádří i zastupitelé. O dalším osudu lokality zřejmě rozhodnou komunální volby v příštím roce. Udělali jsme ale všechny kroky, prezentujeme, jak by lokalita mohla vypadat. Zatím máme územní studii, čekají nás další dva roky projektování, než se začne stavět,“ přibližuje místostarosta možnost realizace. Hamáčkovi se projekt líbí. „Zpomalí dopravu a oblast se stane městskou příjemnou pro chodce. Současné řešení celé lokality není pro Jičín příliš lichotivé a tento zásah by měl tuto část Jičína zatraktivnit,“ podtrhuje.

Nový terminál by mohl úplně proměnit centrum Jičína



Zastávkové centrum je řešeno jako ostrovní nástupiště s několika zastávkami pro autobusy a je ohraničené okružními křižovatkami. Autobusy sem najíždí z kruhových objezdů netradičně v protisměru, což znamená, že chodci vystupují vpravo a vždy bezpečně doprostřed nástupiště. Odtud jsou pak vedeni na dva přechody a dále do centra města nebo směrem k nákupní zóně či sídlišti. Autobusy by se dále oproti současnému stavu nezdržovaly zbytečně na autobusovém nádraží, ale byly by odstaveny u vlakového v autobusovém terminálu. Odkud by pak zase vyjížděly a měly tudíž lepší návaznost na vlakové spoje. Cestou by zase nabíraly cestující od centra města.



Představitelé města Jičína hledají novou podobu celé lokality už od 90. let. V roce 2013 odkoupilo město od Českých drah budovy nákladového nádraží. Vloni zastupitelé schválili financování přestavby nákladového nádraží tak, aby město mohlo pozemek od Českých drah následně odkoupit. Snesení kolejišť a další práce budou stát asi 20 milionů Kč, koupě pozemků další čtyři miliony.