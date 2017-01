Táhni ptáku, aneb od opeřenců bychom se mohli učit

Jičín - Pan doktor Vladimír Šoltys napsal knížku o ptácích, jmenuje se Proč má kos žlutý nos. Další knížka pro děti vyjde na jaře. Napsal i horolezecké průvodce. Kolik vyléčil pejsků a koček a jiných miláčků, to asi spočítat nedovede. A kroužkuje ptáky.

Jaká je to věda, krásná práce a co se všechno o ptácích při tom člověk dozví, to předvedl v úterý 17. ledna na jičínské hvězdárně. Svou přednášku měl pečlivě připravenou, hlavně bohatě doloženou skvělými fotkami. On je taky fotograf. Nejen to. Když mluvil o některých druzích, pouštěl kromě fotek i jejich zpěv. A tak dojem diváka a posluchače byl úžasný. Přispělo k tomu i samo prostředí hvězdárny, kde na stěnách visely fotky. Hvězdárna, která se jmenuje Centrum přírodních věd a patří K- klubu, má totiž první výročí. Tak se dělá multikultura.



Ptáci jsou nejnápadnější živočichové v krajině. Jsou dobře vidět, slyšet a jsou poslové jara. Lidé je odpradávna vyhlíželi. Přesto mnoho záhad. Jako třeba orientace v krajině, úžasná výdrž fyzická a stále není vyřešeno. Jejich tah a všechno okolo něj je stále záhadou. Je zakódovaný v genetické informaci; 70 procent ptáků umí táhnout v noci, aby ušetřili čas. Mladí jedinci odlétají dříve než rodiče. Kdo jim ukazuje cestu? Ptáci dovedou přeletět i Himaláje. Podle ročních období přelétávají z Arktidy do Antarktidy. Rychlost? 40 až 80 km za hodinu.



Každý rok druhý týden v srpnu se koná kroužkování ptáků na rybníce Zrcadlo u Rožďalovic. Oni si tam ti ornitologové čekají na své známé. Známe ptáky. Okroužkovali je loni, vracejí se z rozličných míst světa. I z Afriky.



Jsou ptáci koumáci. Nenechají si určovat, kde budou hnízdit. I když se třeba čápům připraví skvělá podložka na stavbu hnízda, oni si ho udělají tam, kde oni chtějí. Atd.



V osm večer putují posluchači z krásné jičínské hvězdárny zpátky domů. Mnozí pěšky. Dobře tak. Alespoň mají čas přemýšlet. I o tom, jak jsme my, lidé, často domýšliví na svou inteligenci i své jiné schopnosti. Přitom je tolik věcí, které bychom se mohli od ptáků, kteří váží často jen několik dekagramů, učit. Jsou i tak moudří, že nám své schopnosti jen tak neprozradí. Bohumír Procházka