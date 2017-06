Sucho může vystřídat velká voda. Obezřetnost před povodněmi je na místě

Miletín – Už jste to možná viděli na vlastní oči. Stačí prudký déšť a jindy nenápadný potok se valí ze svých břehů. „S nepředvídatelnými výkyvy počasí nic neuděláme, ale je dobře, že se hledají cesty, jak minimalizovat škody, které by velká voda mohla napáchat," konstatuje obyvatel Jiří Hložek.

VYTRVALÝ LETNÍ déšť či prudké bouřky mohou zapříčinit rozvodnění i nenápadných toků.Foto: Archiv

V hledáčku dvanácti odborníků a úředníků stanulo při protipovodňové prohlídce koryto místní řeky Bystřice. Pramení u Vidonic a na svém horním toku protéká Miletínem, Rohoznicí a Jeřicemi. Naposledy o sobě dala vědět před čtyřmi lety. „Rozlila se do sklepů a domů,“ vzpomíná miletínský starosta Miroslav Nosek. „Teď jsou na řece spíš opačné problémy. Nikdo z místních starousedlíků nepamatuje, že by byla někdy tak vyschlá,“ uvádí starosta.

Zástupci měst spolu s pracovníky hořického odboru životního prostředí a odborníky z Povodí Labe společně zhodnotili stav toku, definovali problémy, které je nutné vyřešit. „Řeky Bystřici a Javorku kontrolujeme preventivně každý rok. Letos zatím žádné povodňové stavy zaznamenány nebyly,“ informuje Kateřina Melnyková z hořického odboru životního prostředí.

NEBEZPEČNÉ SKLÁDKY

Pracovníci Povodí Labe při pochůzce u miletínské zahrádkářské kolonie zjistili nepovolené lávky přes Bystrý potok. Především ale upozornili na nevhodné odkládání trávy, větví a dalšího rostlinného materiálu na březích potoka. Hrozí totiž, že by při povodních tyto zelené skládky vzala voda a ucpaly by koryta níže po toku.

Starosta vyzval miletínské občany, aby všechny uklidili. Vydal také zákaz neodborného zpevňování břehů kolem řeky. „Myslím, že se reakce lidí nedočkáme, stejně jako v předchozích letech. Začnou to řešit teprve, až se něco stane a někoho voda vytopí,“ míní Nosek, který se za měsíc vydá na kontrolu břehů. „Zatím jsme k žádným sankcím nepřistupovali. Pokud by nedošlo k nápravě, bude to řešit Vodohospodářský úřad,“ uvádí Nosek. Na nepovolené lávky přes řeku upozorňovalo Povodí Labe již opakovaně. „V případě, že by je odnesla voda, mohou ucpat koryto, ale to lidi zatím nezajímá,“ podotýká starosta Nosek.

DÁL PO TOKU

V Rohoznici budou pracovníci Povodí Labe průběžně kontrolovat nánosy bahna v korytu Bystřice a v Jeřicích se zaměří na sledování sedimentu v brodu řeky. „Lidem může být nepříjemný zápach bahna, jiný problém tam zatím shledán nebyl,“ popisuje Zdeněk Svoboda z jičínského střediska Povodí Labe.

V Doubravě řešili popadané stromy do údolí Bystřice. O situaci se postará lesní správa spolu s pracovníky města Hořice.

V Cerekvicích se složitě i po právní stránce řeší špatný stav rybničního potoka Formanka. Starosta Milan Tobolka informoval, že se stále zhoršuje stav koryta, na kterém neprobíhá údržba a neplní tak svoji původní funkci, tedy ochranu před povodněmi.