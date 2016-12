Studentky pomáhaly před Vánoci balit dárečky

Hořice – I přes nepříznivé počasí (bylo velké náledí) se vydaly 14. prosince žákyně maturitního oboru Sociální činnosti – 1. a 2. ročník z Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice pomoci klientům Ústavu sociální péče Hořice balit dárečky pro své blízké.

Spolupráce ÚSP a školy (Sociální činnosti, OA) trvá již několik let a může být vzorem pro další potenciální zaměstnavatele budoucích absolventů těchto oborů. Žáci mohou přijít pomoci, jako dobrovolníci nebo brigádníci. Zjišťují tak, co je v těchto oborech čeká a kam případně budou směřovat své kroky, zdali na studium nebo do práce, a firmy – zaměstnavatelé, tak mohou zjistit, co očekávat od absolventů.



Čas strávený s klienty při balení dárečků byl velice příjemný a již se nesl v duchu Vánoc. Děkujeme, že jsme se mohly této akce zúčastnit a pomoci. žákyně a vychovatelka Iva Dousková