Štěpánek v Lomnici začínal, Burian končil

Lomnice nad Popelkou - Štěpánek, Burian, Bejvl, Korbelář, Ferbasová, ale i Vinklář a Bohdalová. Zvučná jména umělců, která spojuje nejen herecká profese, ale také město Lomnice.

V lomnickém muzeu je do 19. března přístupná ojedinělá výstava plakátů, záznamy městské kroniky, promítací zařízení, snímky umělců, na které je zachycen i Vlasta Burian při svém zřejmě posledním vystoupení na veřejnosti.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Poprvé se například ve zdejším hostinci postavil na prkna, která znamenají svět, herec Zdeněk Štěpánek. Zřejmě jedno z posledních veřejných vystoupení v bývalém Hotelu Doležal tu odehrál král komiků Vlasta Burian. Věra Ferbasová zde zahajovala řadu fotbalových utkání podobně jako později herečka Jiřina Bohdalová. Za příbuznými jezdil do Lomnice i herec Josef Vinklář, se svým dědečkem tu rozprávěla budoucí herečka Věra Tichánková.

Také ČTĚTE: Předzahrádky dostanou „stejnokroje"

Mnohé další zajímavosti odtajňuje první letošní výstava v městském muzeu, nazvaná Zlatá éra českého filmového plakátu. Věnuje se plakátům z období 60. – 80. let minulého století z rozsáhlé a cenné kolekce Jaroslava Mužíčka, bývalého ředitele Městského kina v Nové Pace.

S Lomnicí je pak spojena řada dalších osudů význačných umělců. Žil zde několik klukovských let Otomar Korbelář, na Karlovském náměstí se narodil Josef Bejvl, lakotný hostinský z pohádky Obušku, z pytle ven. Roku 1913 zde vystoupil poprvé na jeviště v hostinci U Tichých Zdeněk Štěpánek. „Po padesáti letech, v roce 1963, zde měl Štěpánek besedu. Když odcházel, odtrhl si z pódia třísku. Před svoji smrtí v roce 1968 ji rozdělil na tři části, jednu věnoval synovi, druhou dceři a třetí Jaromíru Hanzlíkovi," vypráví ředitel zdejšího muzea Jan Drahoňovský nad knihou o populárním Štěpánkovi.

Zatímco Štěpánek v Lomnici začínal, svoji kariéru zde zřejmě ukončil král komiků Vlasta Burian. „V lednu roku 1962 u nás účinkoval v rámci estrádního programu. Už tenkrát byl velmi nemocen, bojoval se zápalem plic a z nemocnice odešel na revers. Byl už téměř slepý, bez doprovodu se nemohl pohybovat. Pravděpodobně šlo o jeho poslední vystoupení na veřejnosti. O několik týdnů později, na konci ledna 1962, zemřel na plicní embolii," popisuje smutný konec oblíbeného divadelníka Jan Drahoňovský. Muzeum dokonce vystavuje snímek z posledního vystoupení Buriana.

„Ozval se nám jeden z návštěvníků, že má doma fotografii s Vlastou Burianem, kterou nám přinesl. Je to jeden z nejvýznamnějších dokumentů, které v muzeu máme. Na fotografii jsme identifikovali i několik zdejších obyvatel, například manželé Vaňkovi, poznali jsme Holanovi," popisuje vzácnost Drahoňovský.

Prostudovat si můžete i plakáty filmů a osobní věci lomnické rodačky, režisérky Věry Šimkové – Plívové. Málo známou skutečností též je, že z Lomnice pochází i bernardýn Bohouš, který se utkal v jídelním souboji s Vladimírem Menšíkem v komedie Bohouš (1968). Publicista Pavel Čírtek vypátral, že Bohoušova matka se narodila v lomnické stanici paní Bartošové. Příbuzní Bohouše si pak zahráli v seriálu My z konce světa.

PLAKÁT JAKO FENOMÉN

Téměř dvoustovka filmových plakátů, které jsou nejen skvosty, ale také drahým sběratelským artiklem, připomíná známé filmové snímky jako Skřivánci na niti, Poslední císař, Bohem zapomenuté děti…

„Plakát této doby představoval umělecké dílo. Oproti komerčním moderním plakátům mají dnes již historické unikáty ze soukromé Mužíčkovy sbírky nemalou sběratelskou, ale především uměleckou hodnotu," domnívá se Drahoňovský.

V muzeu je tak k vidění tvorba profesionálních, filmových i scénických výtvarníků, grafiků a malířů, mezi kterými dominují takové osobnosti jako Adolf Born, Vratislav Hlavatý, Michal Pacák, Jiří Šalamoun, Karel Vlach, Kája Saudek, Petr Sís, Klára Istlerová, Josef Vyleťal, Olga Vyleťalová – Poláčková a mnozí další.

Výstavu doplňují různé dobové materiály, spojené s filmovou produkcí a promítání filmů v místním Biu invalidů či jeden čas také v divadle. Jedná se o plakáty z období 30. – 40. let, barevné skleněné filmové reklamy místních firem prezentované vždy před začátkem projekce.

„Můžeme se zde dočíst, že v pivě je zdraví a síla. Lomnické je dobré a vaše! píše se na skleněném originále, který se vždy před promítáním zasunul do promítačky," usmívá se nad dobovou reklamou šéf muzea.

Čtěte: „Sezona jako na houpačce"

Ve vitrínách tu najdete naleštěné promítačky, fotografie, městské kroniky, kde jsou záznamy o kulturní činnosti, dále podpisy známých osobností filmového světa, historické vstupenky do kina. Je kuriózní, že některé snímky osobností filmu muzejníci zachránili z v ekologického dvora.

„Výstava je opravdu vyhledávanou, pomohl nám i sledovaný seriál Bohéma, který popisuje osudy řady herců. Na začátek výstavní sezóny je to pro nás povzbuzující," konstatuje Drahoňovský a podotýká, že návštěvníci jsou překvapeni uměleckou kvalitou filmových plakátů. Hlavním magnetem je ovšem nalezená fotografie legendárního Vlasty Buriana.

Při zvucích dobových nahrávek se tu můžete ponořit do filmových vzpomínek, a to do 19. března.