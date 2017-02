Starosta slíbil deset tisíc za dopadení sprejera

Libáň – Nehoráznou drzost předvádí zatím neznámý pachatel, který ve městě poškodil nově opravenou fasádu kulturního domu. Svým sprejerským „uměním" rozzuřil nejen starostu Jaromíra Přibyla, ale i místní obyvatele.

Fasáda poškozená sprejerem.Foto: Policie ČR Jičín

Starosta proto vypsal za informace vedoucí k dopadení vandala odměnu ve výši pěti tisíc. Místo toho, aby výtržník zpytoval svědomí, v ničení městského majetku pokračuje. V reakci na vypsání finanční odměny za jeho dopadení nápisem „Za udání pět tisíc, jenom hanba," dal radnici jasně najevo, co si o jejím postupu myslí. Jeho jednání a přístup k celé záležitosti rozčílil starostu téměř doběla.

„Přesto, že spáchané dílo svým provedením nemá hodnotu ani okoralé kůrky krajíce chleba, je jednání pachatele naprosto ubohé a provozované ničení cizího majetku nepřijatelné. Rozhodl jsme se tedy odměnu navýšit na deset tisíc pro toho, kdo poskytne konkrétní informace včetně dosvědčení, které povedou k odhalení a dopadení pachatele," oznamuje první muž radnice a poukazuje na to, že něco podobného se už ve městě stalo.

„Není to poprvé, co se tady potýkáme s vandalismem. Je to zhruba půl roku zpátky, co byla posprejována zeď soukromého domu u židovského hřbitova. I tento případ řešila policie, ale nikoho nedopadli. A to, co se stalo nyní mi přijde jako vrchol drzosti, chápu, že každý máme jiný vkus a nemusí se mi líbit to, co někdo jiný vybuduje, nebo vytvoří. To, ale přeci není důvod, že to budu ničit," říká nazlobeně starosta.



Fasáda kulturního domu je přitom téměř nová, k její renovaci došlo v roce 2015. „Investovali jsme nejen finanční prostředky, ale rovněž nás to stálo spoustu času i energie při této akci, které byla v celkovém součtu financována částkou přes 5 milionů korun. Díky získané dotaci se vše podařilo zdárně dotáhnout do konce a pak někdo přijde a práci několika lidí jen tak zničí?" kroutí hlavou Přibyl. Ten ale moc nevěří, že se pachatele podaří dopadnout.

„Upřímně jsem spíše pesimista, nicméně věřím, že spoluobčanům, stejně jako mě není lhostejné, co se v našem městě děje a doufám, že odměna lidi motivuje a pomůže nám to pachatele odhalit," věří první muž radnice a ujišťuje občany, že budou podniknuty další kroky, aby k podobným událostem nedocházelo.



„V loňském roce jsme nainstalovali kamerový systém, který byl zkušebně spuštěn v prosinci a zatím se osvědčil. Měli jsme tu například problémy s ničením vánočního stromu. Teď poprvé vydržel celé Vánoce. Podle mě to bylo hlavně díky tomu, že na stromeček byly namířeny kamery. I když vím, že podobným činům se úplně zabránit nedá, počítáme s rozšířením kamerového systému na další problémová místa," slibuje Jaromír Přibyl.



Stejně rozzlobení jsou i libánští. Paní Marie žije ve městě skoro osmdesát let a nepamatuje, že by se něco podobného dělo i dříve. „Nikdy tady žádní holomci nebyli. Žili jsme tu spokojeně a v pohodě. Ale to, co se děje nyní je nehoráznost. O zničené zdi kulturáku jsem slyšela a můžu vám jen říct, že bych toho, kdo to udělala, seřezala tak, že by si čtrnáct dní nesedl," rozčiluje se obyvatelka, která na Libáň nedá dopustit.



„Máme krásné barevné náměstí, tak nechápu, proč někdo děla takové lumpárny. Vždyť poškrábali i nové lavičky. Na nic pořádně v životě nesáhli, nic nevytvořili, ale ničit cizí majetek to by jim šlo. Jsou to blbci, kteří se neumí jinak vyjádřit ani realizovat," zuří paní Marie.



K posprejování zadní stěny kulturního domu došlo s největší pravděpodobností v noci z pátku 3. února na sobotu 4. února. Škoda je zhruba deset tisíc a případ šetří kopidlnští policisté. „Pachateli za přečin poškození cizí věci hrozí až rok vězení," uvedla policejní mluvčí Hana Klečalová.